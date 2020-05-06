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Какая погода будет 7-9 мая в Витебске

Погода
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Белгидромет прогнозирует довольно теплую погоду в ближайшие дни.

7 мая в Витебской области будет облачно. Временами небольшие дожди. Ветер северный, 5–10, порывы до 12–14 м/с. Температура воздуха ночью плюс 3–8, днем плюс 10–15 градусов (в Витебске ночью плюс 6–8, днем плюс 12–14 градусов).

8 мая прогнозируется переменная облачность. Ветер северный, северо-западный, 4–9, по востоку порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 0 — плюс 5, мес­тами до минус 2, днем плюс 11–16 градусов.

9 мая ожидается переменная облачность. Днем по западной половине Витебской области местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, 4–9 м/с. Температура воздуха ночью плюс 2–7, по востоку местами до минус 1, днем плюс 14–19 градусов.

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