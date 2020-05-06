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В Новополоцке назначили нового главного врача больницы

Власть
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В Новополоцке во вторник назначили нового главного врача центральной городской больницы. Вместо 62-летнего Сергея Некрасова, проработавшего девять лет, эту должность заняла его заместитель Ирина Шеменкова. Соответствующее решение «закреплено распоряжением Новополоцкого горисполкома»сообщает novaya.by. Причина смены главврача да ещё в такое время, когда идет борьба с коронавирусом, неизвестна. В апреле в Новополоцке коронавирусной инфекцией заразились 13 медиков.

Ирине Шеменковой 50 лет. Она — уроженка Двинска (Даугавпилса) в Латвии. Окончила Витебский государственный мединститут, работала в Полоцке. В Новополоцкой центральной городской больнице работает с октября 2018 года.

В Новополоцке назначили нового главного врача больницы
Ирина Шеменкова / novaya.by

Это не первая смена кадров топовых руководителей системы здравоохранения на Витебщине.

В конце апреля сняли с должности главного врача Витебской городской клинической больницы скорой медпомощи Сергея Лазаря. Ещё раньше на должность начальника управления здравоохранения Витебского облисполкома пришёл Михаил Вишневецкий, который заменил отстраненного Юрия Деркача.

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