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Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве в дела Беларуси

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Александр Лукашенко раскритиковал телерепортаж российского телевидения и обвинил Россию во вмешательстве в дела Беларуси.

«Фейк от государственного «Первого канала» Российской Федерации. Они о чем там говорили? Мизерное тестирование и так далее. Вот на сегодняшнее утро в Российской Федерации на миллион жителей проведено 29,5 тысяч тестов. Беларусь – 22,5 тестов. 22 тысячи на миллион – Соединенные Штаты Америки. Ну, пусть покритикуют американцев!» – сказал Лукашенко.

Он сделал это заявление во время посещения испытательного полигона Объединенного института машиностроения НАН.

Лукашенко сказал, что во многих странах количество тестов меньше, чем в Беларуси.

«Так за что нас критиковать? У себя пусть посмотрят, что творится», – сказал президент. По его словам, в Беларуси за три месяца зарегистрировано столько случаев COVID-19, сколько в Москве регистрируют за три дня. «Какие к нам претензии? Но им эти не нужны цифры. Им надо было от чего-то оттолкнуться и нас обвинить», – заявил Лукашенко.

Он убежден, что это признак вмешательства в дела страны.

«Значит преднамеренно начинают влазить в наши проблемы, хотя я просил: «Вы нас не трогайте. Мы у вас ничего не просим, и вы не трогайте». Цыплят по осени считают. Пройдет время – потом мы сядем и посмотрим, кто был прав», – заявил Лукашенко.

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