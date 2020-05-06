Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве в дела Беларуси

Александр Лукашенко раскритиковал телерепортаж российского телевидения и обвинил Россию во вмешательстве в дела Беларуси.

«Фейк от государственного «Первого канала» Российской Федерации. Они о чем там говорили? Мизерное тестирование и так далее. Вот на сегодняшнее утро в Российской Федерации на миллион жителей проведено 29,5 тысяч тестов. Беларусь – 22,5 тестов. 22 тысячи на миллион – Соединенные Штаты Америки. Ну, пусть покритикуют американцев!» – сказал Лукашенко.

Он сделал это заявление во время посещения испытательного полигона Объединенного института машиностроения НАН.

Лукашенко сказал, что во многих странах количество тестов меньше, чем в Беларуси.

«Так за что нас критиковать? У себя пусть посмотрят, что творится», – сказал президент. По его словам, в Беларуси за три месяца зарегистрировано столько случаев COVID-19, сколько в Москве регистрируют за три дня. «Какие к нам претензии? Но им эти не нужны цифры. Им надо было от чего-то оттолкнуться и нас обвинить», – заявил Лукашенко.

Он убежден, что это признак вмешательства в дела страны.