В Оршанском районе в результате ДТП рассыпался грузовик Mercedes-Benz

Авария произошла 6 мая около 7 часов утра на 177 км автодороги М-8 «Граница РФ-Витебск-Гомель-граница Украины» вблизи деревни Морозово Оршанского района.

Водитель, управляя грузовым автомобилем Mercedes-Benz, совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем DAF с полуприцепом под управлением 58-летнего водителя.

В результате ДТП водитель Mercedes-Benz получил телесные повреждения и был доставлен в ОГБ № 1 им. Семашко. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в ГАИ Витебска.

Спасатели провели операцию деблокирования водителя, сообщили в МЧС.