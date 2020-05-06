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В Оршанском районе в результате ДТП рассыпался грузовик Mercedes-Benz

ДТП
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Авария произошла 6 мая около 7 часов утра на 177 км автодороги М-8 «Граница РФ-Витебск-Гомель-граница Украины» вблизи деревни Морозово Оршанского района.

Водитель, управляя грузовым автомобилем Mercedes-Benz, совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем DAF с полуприцепом под управлением 58-летнего водителя.

В результате ДТП водитель Mercedes-Benz получил телесные повреждения и был доставлен в ОГБ № 1 им. Семашко. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в ГАИ Витебска.

В Оршанском районе в результате ДТП рассыпался грузовик Mercedes-Benz
Фото ГАИ Витебска

В Оршанском районе в результате ДТП рассыпался грузовик Mercedes-Benz

Спасатели провели операцию деблокирования водителя, сообщили в МЧС.

Фото МЧС Витебска

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