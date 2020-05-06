Как в Витебске проводят тесты на COVID-19

Лаборатория молекулярно-генетической диагностики Витебского областного клинического центра дерматовенерологии и косметологии приступила к обработке тестов на наличие РНК коронавирусной инфекции в начале апреля. Это одно из диагностических подразделений семи медучреждений Витебщины, которые сегодня задействованы в этой важной и ответственной работе.

Первой была лаборатория областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а затем по мере необходимости подключались другие. И за короткий период в кожвенцентре наработали нужный опыт тестирования на COVID-19.

Как рассказала заведующий лабораторией Татьяна Жильцова, коллектив трудится ежедневно без выходных, с 8 утра до 8 вечера. Всегда есть достаточный запас тест-систем разных производителей, они поставляются централизованно, пишут «Витьбичи».

— Диагностика высокотехнологичным методом полимеразной цепной реакции осуществляется на молекулярно-генетическом уровне, — пояснила Татьяна Ивановна. – Это многоэтапный и трудоемкий, очень небыстрый процесс. Исследование РНК вируса требует от фельдшера-лаборанта, врача лабораторной диагностики высокой квалификации, скрупулезности в работе и предельной внимательности. Естественно, что мы выполняем исследования в защитных костюмах высокого уровня.

Другие специалисты лаборатории ведут базу данных поступивших и обработанных проб, что тоже очень важно для успешного конечного результата. Так что все работают в одной упряжке.

— Чтобы увеличить мощность лаборатории, а до усложнения эпидситуации она работала на сугубо хозрасчетной основе, главное управление по здравоохранению облисполкома выделило нашему центру дополнительные бюджетные ставки фельдшеров-лаборантов, — рассказал главный врач Виктор Спиридонов. — К имевшемуся основному дорогостоящему ПЦР-оборудованию Министерство здравоохранения добавило вспомогательное.

И подчеркнул, что очень кстати в нынешних условиях оказались и услуги организованного не так давно в кожвенцентре участка по пошиву защитных средств, постельного белья для нужд его стационара. Теперь три швеи обеспечивают масками и некоторыми другими средствами защиты не только работников медучреждения, но есть возможность выдать их и его посетителям.