34-летний житель Оршанского района ушел на рыбалку и пропал. Милиция Орши ведет розыск

Разыскивается 34-летний житель Оршанского района Нагатьев Алексей Александрович.

В милицию поступило сообщение, что около 12.00 часов 5 мая мужчина ушёл с из дома в деревне Савищино и до настоящего времени о его судьбе ничего не известно. Сообщается, что мужчина высказывал намерение пойти на рыбалку.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост около 176-178 см.; плотного телосложения, волос русый, короткий, имеются лобные залысины.

Особые приметы: на левой руке большого пальца, татуировка — буква «Л»; на левой ноге – «след от ожога», размером около 40 см.

На момент ухода был одет: кепи с козырьком, цвет «хаки»; куртка кожзам чёрного цвета, удлиненная (имеются пятка белой краски); рубашка джинсовая, тёмно-синяя; байка с капюшоном (с изображением цветных букв) зеленого цвета; спортивные штаны черного цвета; сапоги резиновые зелёного цвета.

При себе имел: удочка; ведро пластмассовое тёмно-синего цвета (объем 3 л.); пачка сигарет «NZ».

Разыскиваемый страдает психическим заболеванием, ранее неоднократно уходил из дома.

Если Вам, известно местонахождение мужчины на фото, просьба сообщить в Оршанское РУВД по телефонам 8 (029) 210-88-49, 8 (029) 766-60-42, 102.

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