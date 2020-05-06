Запрет на лов всех видов рыбы и раков введен в Витебской области

В Витебской области действует запрет на лов рыбы. Одновременно в соответствии с Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства действует и запрет на использование маломерных судов в рыболовных угодьях. За нарушение данных требований предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа в размере до 20 базовых величин.

Кроме того, в период с 10 апреля по 8 июня 2020 года действует запрет на лов рака узкопалого. В случае его незаконной добычи наступает административная ответственность. За каждую незаконно добытую особь рака нарушитель обязан возместить вред, причиненный окружающей среде, исчисленный в тройном размере, а именно 4,5 базовые величины, пишут «Витьбичи».

За 4 месяца 2020 года в инспекции охраны животного и растительного мира Витебской области 97 гражданами добровольно сдано 325 сетей общей длиной 14 километров, 117 прочих запрещенных орудий рыболовства.

Для согласования организации сдачи сетей, сетематериалов и прочих запрещенных орудий рыболовства предлагаем обращаться в областную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: город Витебск, улица 1-я Зеленогурская, дом 2, контактные телефоны: 8 (0212) 519-000, 269-561.