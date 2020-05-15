33 армия, забытая за неудачу у Витебска

В 1943 во втрой мировой войне наступил перелом. Советская армия начала освобождение захваченной немецкой армией территории Советского союза.

К осени 1943 войсками Калининского фронта (с 20.10.1943 переименован в 1-й Прибалтийский фронт ) были освобождены ближайшие к Витебску крупные населенные пункты: города Лиозно (8 октября) и Городок (24 декабря), посёлок Сураж (28 октября).

И потом наши успехи надолго прекратились. Численному превосходству Западного и 1-го Прибалтийского фронтов противостояла отлаженная оборона немцев на подступах к Витебску и их умение воевать.

Витебск для гитлеровской армии имел стратегическое значение. Это были «ворота» в Прибалтику, поэтому оборона на подступах к городу была хорошо организована. Немцы подготовили 3 внешние полосы обороны: на расстоянии 25 км от города, 8 км и 5-6 км. Каждая полоса насчитывала до 3 линий траншей полного профиля с проволочными заграждениями, минными полями, танковыми рвами. В обороне умело использовались извилистые русла пригородных рек Лучесы, Западной Двины, озера и прилегающие болота. Вся эта оборонная система называлась « Медвежий вал». Снабжение, подвоз подкреплений и эвакуацию раненых немцы производили по рокадной дороге Витебск – Орша и проходящей параллельно ей в нескольких км железной дороге на Оршу ( эшелоны по ней следовали главным образом ночью).

Немецкий фронт группы армий « Центр» в районе Витебска образовал выступ длиной около 150 км, границы которого и подступы к Витебску обороняла мощная гитлеровская 3-я танковая армия, включающая, кроме танков и артиллерии, около 5 пехотных дивизий, по советским масштабам соответствовала фронту и противостояла 1-му Прибалтийскому и Западному фронтам одновременно.

6 ноября 1943г. Витебск посетил сам Адольф Гитлер, придавший особую важность обороне города и путей к нему. В марте 1944 года Гитлер в «Приказе фюрера №11» потребовал сделать из Витебска и некоторых других белорусских городов «крепость», которую сдавать категорически запрещалось.

Основную роль в попытках освободить Витебск в 1943-44г.г. сыграл Западный фронт, который на Оршанском и Витебском направлениях провел одиннадцать наступательных операций, а именно:

Оршанская операция 12—18 октября 1943 г.

Оршанская операция 21—26 октября 1943 г.

Оршанская операция 14—19 ноября 1943 г.

Оршанская операция 30 ноября — 2 декабря 1943 г.

Витебская операция 23 декабря 1943 г. — 6 января 1944 г.

Богушевская операция 8—24 января 1944 г.

Витебская операция 3—16 февраля 1944 г.

Частная операция на Оршанском направлении 22—25 февраля 1944 г.

Витебская операция 29 февраля — 5 марта 1944 г.

Оршанская операция 5—9 марта 1944 г.

Богушевская операция 21—29 марта 1944 г.

Все эти операции закончились неудачно и фронт поставленных Ставкой задач не решил. Ни в одной из перечисленных операций не была прорвана оборона противника, хотя бы на ее тактическую глубину, операции заканчивались в лучшем случае незначительным вклинением в оборону противника при больших потерях наших войск.

В этих безрезультатных операциях, по 1 апреля 1944 г., только на участках активных действий, фронт понес потери убитыми — 62 326 человек, ранеными — 219 419 человек, а всего убитыми и ранеными — 281 745 человек. Если к этому добавить потери на пассивных участках фронта, то за период с октября 1943 г. по апрель 1944 г. Западный фронт потерял — 330 587 человек. Кроме того, за это же время из войск Западного фронта в госпитали поступило — 53 283 человека больных.

Главную роль в этих операциях играла 33 армия Западного фронта под командованием генерал-полковника Гордова В.Н., насчитывающая почти 150 тысяч человек. На ее долю пришлось и более половины всех потерь фронта.

В начале апреля 1944г. Сталин, получив огромное количество информации о крайне неудачной деятельности командования тогдашнего Западного фронта, направил туда из Москвы серьезную генеральскую комиссию Генштаба.

Генерал Гордов был отстранен от командования 33 армией, отозван в Москву и затем командовал 3-й гвардейской армией 1-го Украинского фронта. Было заменено командование Западного фронта.

1 апреля 1944 года 33-я армия перешла к обороне, закрепившись на достигнутых рубежах, а через несколько дней передала свои боевые порядки 39-й армии и убыла для пополнения в район Воронежа.

Красная армия до июня 1944г. прекратила попытки освободить Витебск и стала накапливать резервы.

В результате мощного удара в ходе Белорусской операции( «Багратион») была, наконец, за три дня прорвана немецкая оборона и 26 июня 1944г. освобожден Витебск. В отстроенном после войны городе появились улицы в память освободительных 39 и 43 армий и их командующих- генералов Людникова и Белобородова ( ставших почетными гражданами г. Витебска); а также командующих освободительными 1-м Прибалтийским фронтом маршала Баграмяна и 3-м Белорусским фронтом – генерала армии Черняховского. На этих улицах были установлены мемориальные доски в честь полководцев-освободителей.

Эта победоносная операция и ее полководцы отражены во всех учебниках и книгах и за ней, как за ширмой, скрывают, что перед этим целых полгода те же 1-й Прибалтийский фронт с командующим И.Х.Баграмяном и Западный фронт под командованием генерала армии В. Д. Соколовского, потеряв убитыми, ранеными и больными около 500 тысяч человек,при 2-кратном численном превосходстве над противником, Витебск освободить не смогли.

Не довелось солдатам 33-й армии освободить Витебск, ее поредевшие, обескровленные полки и дивизии не получили почетных наименований «Витебские» за освобождение нашего города, хотя такое наименование получили многие подразделения 39-й и 5-й Армий, сменившие 33 армию.

Но боевые дела и жертвы 33 армии забытыми быть не могут. Военные документы свидетельствуют, что от ее действий немецкая сторона понесла большой урон в живой силе. Освободив от немцев территорию от Крынок до реки Лучеса и участок севернее деревни Перевоз, 33-я армия создала благоприятные условия для прорыва. На этом шестикилометровом оборонительном участке, ослабленном предшествующими боями, и сделал выбор командующий 39-й армией для нанесения основного удара в июне 1944 года.

В апреле—мае 1945 года 3-я гвардейская армия под командованием В. Н. Гордова принимала участие в Берлинской и Пражской наступательных операциях. За умелое руководство войсками и проявленные при этом мужество и героизм Гордову присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны в1945г. Гордов был назначен командующим войсками Приволжского военного округа, выбран депутатом Верховного Совета. Но уже в 1946 году по доносу политработников этого же Приволжского военного округа он был смещен со своей должности вместе с начальником штаба округа генерал-майором Рыбальченко и отправлен в отставку.

Генерал видел ту нищету, в которой жили простые люди в СССР. Особенно отчётливо она проступала на фоне западной жизни, которую видел он в покорённой Германии.

Гордов не предполагал, что у него в квартире и в номере московской гостиницы, где он распивал спиртное, были установлены подслушивающие устройства, фиксирующие его крамольные разговоры с женой и двумя такими же, как он, «обиженными» отставными генералами Куликом (разжалованным из маршалов) и Рыбальченко. Содержание этих крамольных разговоров докладывалось Сталину, записи сохранились и теперь их можно прочитать в интернете. Источник:

https://pikabu.ru/story/neblagosklonnaya_sudba_generala_gordova_6119555 Дата доступа 29.12.19г.

Некоторые выдержки из этих разговоров могли быть скрытыми мыслями многих советских людей послевоенных лет, но тогда, в сталинское время, они признавались вражескими и антисоветскими, хотя не потеряли актуальности и в наши годы.

Эти разговоры обиженных отставных генералов с критикой власти и Сталина очень не понравились вождю, у которого не забылся еще предвоенный опыт пресекать маршальские и генеральские заговоры путем расстрела. В январе 1947г. Кулик, Рыбальченко и Гордов были арестованы, затем более двух лет шло следствие, после чего Военной коллегией Верховного суда 24 августа 1950 г. все трое были осуждены к расстрелу, расстреляны в тот же день в Лефортовской тюрьме, затем захоронены в безымянных могилах на Донском кладбище Москвы.

Генералу Гордову было предъявлено «классическое» обвинение в проведении антисоветской агитации, к которой добавили еще по несколько пунктов зловещей 58-й статьи — создание контрреволюционной организации (ст. 58–11 УК РСФСР), покушения на измену Родине (ст. ст. 19, 58-1б) и на совершение террористического акта в отношении вождя (ст. ст. 19, 58-8).

Гордову вменяли в вину и то, что он был озлоблен на политаппарат армии и намеренно дискредитировал его: выгонял из своего кабинета политработников, обзывал их бездельниками и ненужными в армии людьми. Ну и, конечно, крыл матом.

Всего в период с 18 по 30 августа 1950 года Военная коллегия приговорила к расстрелу 20 советских генералов и разжалованного маршала Кулика (после войны они были уже не нужны и даже опасны). Дела генералов Гордова, Кулика и Рыбальченко Военная коллегия прекратила 11 апреля 1956 года за отсутствием в их действиях состава преступления, они были посмертно реабилитированы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года Кулик был восстановлен в званиях Маршала и Героя Советского Союза. Однако тайна, связанная с их именами, еще долгие годы не предавалась огласке.

Где в Витебске расположена улица 33 Армии и будет ли улица в честь ее командующего генерала Гордова?

В Витебске есть несколько улиц, названных в память военноначальников, расстрелянных перед войной как враги народа: улица комбрига Витовта Путны, улица прожившего около 10 лет в Витебске еще предвоенного дважды Героя Советского Союза генерал-лейтенанта авиации Якова Смушкевича; улица награжденного еще в Гражданскую войну тремя орденами Красного Знамени командира полка Шубина.

Может настало уже время по аналогии назвать одну из витебских улиц в честь Героя Советского Союза генерала Гордова, полгода пытавшегося освободить Витебск? Ведь, наконец, вспомнили жертвенные заслуги руководимой им 33-й Армии и назвали несколько лет назад в ее честь улицу в молодом спальном районе Билево-3 в юго-восточной части Витебска. На этой улице пока с десяток 10-этажных панельных жилых домов и только с одной нечетной стороны. А по другую сторону улицы застройка пока не началась и темнеет пригородный лесок. В домах по этой улице живет много молодых семей с малолетними детьми. На мои вопросы, знают ли они, в честь какой 33-й Армии названа их улица, вразумительных ответов не получил. На какую-нибудь памятную доску о 33-й Армии витебские власти если и расщедрятся, то будет это нескоро.

Улица 33 Армии в г. Витебске в 2020г.

Подробности о цене Победы в ВОВ и неудачных попытках освободить г. Витебск читатели могут узнать из недавно написанной мной самиздатовской книги «НЕУДАЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОТЕРИ КРАСНОЙ АРМИИ ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ ВИТЕБСКА » — один экземпляр которой имеется в отделе краеведения и белорусской литературы Витебской областной библиотеки. Правда,читальные залы библиотеки с марта месяца закрыты из-за короновируса.