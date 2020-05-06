﻿﻿ В Витебске объявлен тендер на вывешивание и снятие флагов за 19 тысяч | vkurier.by

В Витебске объявлен тендер на вывешивание и снятие флагов за 19 тысяч

Витебск
Опубликовано

В Витебске объявили тендер на вывешивание и снятие 6700 флагов в городе. Городское жилищно-коммунальное хозяйство ищет желающих поучаствовать в праздничном оформлении города в период с мая по декабрь 2020 года. Приблизительная стоимость — 19 тысяч рублей (это 7,7 тысячи долларов). Эти немалые деньги возьмут из городского бюджета.

Исполнитель должен вывесить флаги, предназначенные для праздничного оформления города, а после «в ранее оговорённые сроки» их снять. Оплата будет производиться только по факту выполненных работ, пишет Еврорадио.

В Витебске объявлен тендер на вывешивание и снятие флагов за 19 тысяч
Фото: goszakupki.by

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Ситуация в Витебске позволяет провести полную санобработку всех перепрофилированных больниц города

Караев: В системе МВД около 500 зараженных коронавирусом, некоторые из них на ИВЛ

Делом таксистки из Витебска занялся Следственный комитет. Девушка находится в психиатрической лечебнице

Ситуация в Витебске позволяет провести полную санобработку всех перепрофилированных больниц города

Эксперт: примерно через месяц Беларусь выйдет на устойчивое снижение заболеваемости COVID-19

Официально: отмечается снижение заболеваемости в Витебском регионе

Главного врача витебской БСМП уволили не из-за откровенной публикации?

В Беларуси зарегистрированы 19255 человек с COVID-19

И люди целы и голуби сыты. В Витебске прошла необычная акция протеста

Цугцванг или мат школьному образованию?

Увольнение главврача витебской БСМП прокомментировал облздрав

«Хватило бы сил дожить до конца». Как на передовой, в Витебске, работают медики в реанимации

В Лепельском районе женщина наладила производство самогона, у нее изъято полтонны браги и 2 самогонных аппарата

Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Ирина Глинская
Эксперт: примерно через месяц Беларусь выйдет на устойчивое снижение заболеваемости COVID-19
Примерно через месяц Беларусь выйдет на устойчивое
0197
Ирина Глинская
Официально: отмечается снижение заболеваемости в Витебском регионе
В Витебской области наблюдается снижение заболеваемости COVID-19.
0550
Двое жителей Витебска ограбили ювелирный магазин в Минске
В минувшее воскресенье, 3 мая, на спецлинию Департамента
0184
Фотофакт: макет паровоза появился возле вокзала в Витебске
В Витебске у железнодорожного вокзала появился макет
0329
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)