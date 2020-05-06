В Лепельском районе женщина наладила производство самогона, у нее изъято полтонны браги и 2 самогонных аппарата

Жительница Лепельского района пыталась нелегально заняться самогоноварением в домашних условиях, сообщил официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко, пишет БелТА.

Производство нелегальной продукции на кухне обычной пятиэтажки в деревне Заслоново организовала местная жительница 1970 года рождения. После поступления оперативной информации правоохранители осмотрели ее квартиру и обнаружили почти 250 л браги, хранившейся в нескольких бидонах. Милиционеры также нашли самогонный аппарат и уже готовый продукт, разлитый по бутылкам и банкам.

В отношении женщины составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст.12.43 и ч.2 ст.12.43 (изготовление или приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), хранение аппаратов для их изготовления) КоАП.

Всего с начала года в Лепельском районе за изготовление и реализацию самогона правоохранители привлекли к ответственности двух человек. Изъято почти 500 л браги и самогона, а также 2 самогонных аппарата.