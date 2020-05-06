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Партию крупного рогатого скота пытались вывезти без ветеринарных сертификатов

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Правоохранители Витебской таможни во взаимодействии с сотрудниками Лиозненского РОВД в ходе специального мероприятия выявили попытку перемещения молодняка крупного рогатого скота без соответствующих сопроводительных документов.

Грузовое транспортное средство ГАЗ следовало на выезд из Республики Беларусь и было приостановлено для проверки в Лиозненском районе вблизи белорусско-российской границы. Водитель грузовика – гражданин Российской Федерации, пояснил, что в грузовом отсеке перемещаются 27 голов молодняка крупного рогатого скота. Однако, необходимые сопроводительные документы на товар, в том числе обязательные при транспортировке ветеринарные сертификаты, предоставить затруднился.

Партию крупного рогатого скота пытались вывезти без ветеринарных сертификатов
Фото: Витебская таможня

Общая стоимость незаконно перемещаемого скота составила более 6,5 тыс. рублей.

По факту нарушения законодательства Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают наложение штрафа на водителя транспортного средства в размере до 30 базовых величин.

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