﻿﻿ Житель Сенно незаконно наловил рыбы более чем на Br21 тыс | vkurier.by

Житель Сенно незаконно наловил рыбы более чем на Br21 тыс

Криминал
Опубликовано

Сенненский районный отдел Следственного комитета расследует незаконную добычу рыбы в городском озере, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько, пишет БелТА.

По данным следствия, днем 4 мая 54-летний неработающий житель райцентра во время нерестового запрета в городском озере сетями незаконно выловил более 260 особей рыбы. Браконьер причинил ущерб природе в размере более Br21 тыс.

В отношении рыбака возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.281 УК. У мужчины изъяли орудие ловли.

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Ситуация в Витебске позволяет провести полную санобработку всех перепрофилированных больниц города

Караев: В системе МВД около 500 зараженных коронавирусом, некоторые из них на ИВЛ

Делом таксистки из Витебска занялся Следственный комитет. Девушка находится в психиатрической лечебнице

Ситуация в Витебске позволяет провести полную санобработку всех перепрофилированных больниц города

Эксперт: примерно через месяц Беларусь выйдет на устойчивое снижение заболеваемости COVID-19

Официально: отмечается снижение заболеваемости в Витебском регионе

Главного врача витебской БСМП уволили не из-за откровенной публикации?

В Беларуси зарегистрированы 19255 человек с COVID-19

И люди целы и голуби сыты. В Витебске прошла необычная акция протеста

Цугцванг или мат школьному образованию?

Увольнение главврача витебской БСМП прокомментировал облздрав

«Хватило бы сил дожить до конца». Как на передовой, в Витебске, работают медики в реанимации

браконьер Витебск Витебская область новости Сенно
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Полоцке двое мужчин сначала не смогли угнать ВАЗ, но потом катались по городу на чужом Volkswagen Jetta
В Полоцке вынесли приговор двум молодым людям, которые
0196
В Витебске задержали валютчика, который «работал» возле отделения банка
Недавно суд Железнодорожного района Витебска привлек
0422
Суд Октябрьского района Витебска признал экстремистскими 10 пабликов социальной сети «VK»
Решение о запрете 10 пабликов российской социальной
01.4k.
Интернет-мошенники лишили сбережений жительницу Орши
Жительница Орши стала жертвой интернет-мошенников.
0319
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)