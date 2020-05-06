Житель Сенно незаконно наловил рыбы более чем на Br21 тыс

Сенненский районный отдел Следственного комитета расследует незаконную добычу рыбы в городском озере, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько, пишет БелТА.

По данным следствия, днем 4 мая 54-летний неработающий житель райцентра во время нерестового запрета в городском озере сетями незаконно выловил более 260 особей рыбы. Браконьер причинил ущерб природе в размере более Br21 тыс.

В отношении рыбака возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.281 УК. У мужчины изъяли орудие ловли.