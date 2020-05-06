В Беларуси зарегистрированы 19255 человек с COVID-19

В Беларуси на 6 мая зарегистрированы 19255 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Беларуси.

Выздоровели и выписаны 4388 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Проведено более 220 тыс тестов на коронавирус.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 112 пациентов с коронавирусом. Подчеркивается, что все они имели ряд хронических заболеваний.

Примерно через месяц Беларусь выйдет на устойчивое снижение заболеваемости COVID-19. Об этом заявила заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская. Он же сообщила, что в Витебской области наблюдается снижение заболеваемости COVID-19.