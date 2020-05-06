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Эксперт: примерно через месяц Беларусь выйдет на устойчивое снижение заболеваемости COVID-19

Ирина Глинская Витебск
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Примерно через месяц Беларусь выйдет на устойчивое снижение заболеваемости COVID-19. Об этом заявила в эфире «Беларусь 1» заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская.

По ее словам, сейчас отмечается снижение заболеваемости в Витебском регионе. «Полагаем, что где-то через месяц, возможно, к концу этого месяца мы выйдем на устойчивое снижение заболеваемости, и тогда уже можно будет говорить о каких-то последующих прогнозах», — сказала она.

Заместитель главного врача рассказала как делаются прогнозы по эпидемиологической ситуации.

«Мы сделали этот прогноз. Учитывалась эпидемиологическая модель, в ее разработке участвовали разные специалисты. Потому что это стык специальностей — эпидемиологов, вирусологов, инфекционистов», — сообщила Ирина Глинская.

Пр этом она подчеркнула, что прогнозы белорусских специалистов оправдывается.

«Этот прогноз за период с момента его создания почти в полной мере оправдывается. Но, может быть, только в последние полторы недели чуть-чуть у нас по сравнению с прогнозом появился сдвиг на один день», — заявила она.

Напомним, что ранее пик эпидемии прогнозировался на конце апреля-начало мая. О достижении плато говорили еще в середине апреля.

В Беларуси на 5 мая зарегистрированы 18350 человек с положительным тестом на COVID-19.

По данным на 14 апреля, в Беларуси зафиксировано был 3281 случай заражения коронавирусом. Тогда тоже говорили о «плато».

На 16 апреля в Витебской области зафиксировано 1092, что составляло половину всех случаев по стране.

А 17 апреля Владимир Караник сказал:

«Ситуация в Витебске стабилизировалась. Есть ощущение, что мы вышли на плато и в ближайшее время стоит ожидать снижения. В последнюю неделю ежедневно наблюдается уменьшение количества пациентов, госпитализированных с диагнозом «пневмония».

Часть пациентов уже проходит долечивание. Думаю, в ближайшее время количество выписанных будет значительно превышать количество поступивших. Темп поступления снижается».

Что касается ситуации в Докшицах, Бешенковичах и Лиозно, то она также стабильная. В Докшицах количество пневмоний больше, чем в среднем в других районах. Вспомогательная искусственная вентиляция легких никому из пациентов не требуется».

Теперь эксперт-эпидемиолог говорит, что снижения ждать его месяц. При этом подчеркивая, что прогнозы точные, есть лишь «сдвиг на один день«.

Ирина Глинская заявила, что отмечается снижение заболеваемости в Витебском регионе. Опять снижение!

24 апреля замминистра здравоохранения Елена Богдан уже сообщала о снижении заболеваемости пневмониями в Витебске.

Продолжаем следить за снижением снизившегося и не обращаем внимания на рост:

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