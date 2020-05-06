Делом таксистки из Витебска занялся Следственный комитет. Девушка находится в психиатрической лечебнице

«Медики подробностей не сообщают, милиция молчит, не знаю, будет ли разбираться прокуратура», — подводит неутешительные итоги Алла Владимировна, мама таксистки из Витебска, которую после неподчинения ГАИ поместили в психбольницу. Уже пять дней она пытается разобраться, что происходит с ее дочкой. AUTO.TUT.BY узнал, что проверкой по делу с задержанием девушки и нанесением травм инспектору ГАИ сейчас занимается Следственный комитет.



Напомним, на прошлой неделе в Витебске ГАИ преследовала машину такси, которая, по сообщениям очевидцев, чуть не сбила на переходе семью с ребенком. ГАИ обнаружила похожую машину и устроила погоню. За рулем была 26-летняя девушка. Чтобы ее задержать, милиционеры выбили стекло в такси. Но задержанием предполагаемой нарушительницы вся эта история не закончилась. Как выяснилось, девушку принудительно госпитализировали в закрытое отделение психиатрической больницы.

— У Наташеньки сегодня день рождения — 27 лет. А так ничего нового… Разве что после статьи завотделением, в котором лежит Наташа, сообщила, что моя дочь нуждается в лечении и они ее будут наблюдать. А сколько она там будет находиться — решит суд, после того как пройдет врачебная психиатрическая комиссия, — рассказывает Алла Владимировна.



Ни в больнице, ни в милиции женщине уже пять дней не сообщают, по какой причине ее дочь госпитализировали в психиатрию принудительно. По словам Аллы Владимировны, до этого у Наташи никогда не было проблем с психикой: вены она себе не резала и с крыш не бросалась, никаких нервных срывов — здоровая девушка. В последнее время, правда, Наташа много волновалась из-за болезни матери — сама ее лечила, ставила дома капельницы. Но 30 апреля, в день, когда произошел инцидент, никаких перемен в настроении мама не заметила.

— Дочь я не видела с 30 апреля: в больницу к ней не пускают из-за карантина, в каком она состоянии физически — я не знаю. Также мне не говорят, чем ее лечат. После разговора с ней по больничному телефону я была в шоке: дочка по несколько раз повторяет одно и то же слово, теряет мысль такого раньше никогда не было…

Аудиозапись телефонного разговора Аллы Владимировны с Наташей есть в редакции. На ней девушка сначала говорит маме, что чувствует себя хорошо, потом просит забрать ее, просит у мамы прощения за что-то. «Сегодня какое-какое-какое число? Третье число — третье число — третье число. Где-где-где-где-где я должна быть? Дома-дома-дома-дома-дома-дома-домааааааа…» — говорит дочка в ответ на просьбу мамы не волноваться. Затем снова говорит, что чувствует себя хорошо, потому что «мне все-все-все-все пофиг». Снова просит забрать ее из больницы.

Не стало аргументом для выписки и то, что у девушки вот-вот должны начаться выпускные экзамены в вузе.

— А сегодня я поехала в больницу и узнала, что до Натальи не доходят передачи, которые я ей приношу, — так сказала мне дочка. Куда они деваются и куда я трачу свою пенсию?

Женщина обратилась с заявлением от своего имени в прокуратуру: чтобы провели проверку в отношении сотрудников ГАИ, которые задерживали Наталью. Однако, по ее словам, заявление не зарегистрировали, просто попросили оставить бумаги.

Комментировать ситуацию в психиатрической больнице и в Главном управлении по здравоохранению Витебской области не стали: врачебная тайна.

Детали задержания водителя такси, ее поведения во время оформления происшествия, помещения ее в психиатрию, а также о травмах инспектора ГАИ корреспонденту в УВД Витебска не сообщили, отметив, что делом сейчас занимаются следователи.

Официальный представитель СК по Витебской области Оксана Лазько сообщила, что проверку по факту противоправных действий в отношении сотрудников милиции проводит городской отдел СК. Сотруднику милиции назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления наличия телесных повреждений (их локализация, степень тяжести и механизм образования). По результатам проверки будет дана правовая оценка этой ситуации.

