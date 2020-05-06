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Двое жителей Витебска ограбили ювелирный магазин в Минске

Витебск
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В минувшее воскресенье, 3 мая, на спецлинию Департамента охраны поступил сигнал о сработке кнопки тревожной сигнализации в одном из ювелирных магазинов в центре Минска. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Прибывшему наряду продавцы рассказали, что в магазин пришел молодой человек и попросил подобрать ему украшение. Консультант достала из стеллажа три цепочки на выбор. Внезапно посетитель выхватил две из них (общей стоимостью почти 6,5 тысяч рублей) и скрылся.

Оперативники уголовного розыска установили, что злоумышленник передвигался на автомобиле с номерами витебского региона. Машина оказалась арендной, а за рулём был сообщник.

Личности обоих мужчин были установлены: ранее неоднократно судимые за имущественные преступления 26 и 27-летний неработающие жители Витебска.

В понедельник вечером, 4 мая, на въезде в Минск с трассы «М1» их задержали при силовой поддержке бойцов столичного ОМОНа. Молодые люди возвращались из Бреста, где пытались по аналогичной схеме ограбить ювелирный магазин, но не смогли: продавец-консультант не стала выкладывать украшения на прилавок, а демонстрировала их через стекло.

Смотрите видео задержания преступников.

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