В Шарковщине скрывают информацию о COVID-19. Поражены работники ЦРБ и местные жители, но сколько?

Новые случаи коронавируса в Шарковщине Витебской области. Заражение распространяется среди работников ЦРБ и санстанции, сообщает телеграм-канал «Баста».

«В Шарковщине тоже есть коронавирус, — пишет жительница поселка. — Подтверждены случаи в Центральной районной больнице и в «Территориальном центре социального обслуживания населения Шарковщинского района».

Болеют много врачей, работники санстанции. Много случаев и среди других жителей.

Источник сообщает, что дали команду из Витебска отчитываться, что в Шарковщинском районе только пневмония, поэтому контакты первого уровня никто не фиксирует: они свободно гуляют, работают в обычном режиме.

Напомним, до 5 мая в Шарковщине не было ни одного случая заражения коронавирусом, официально.

И вдруг, 5 мая районная государственная газета «Клiч Радзiмы» сообщила что «по состоянию на 5.05.2020 года на территории Шарковщинского района зарегистрировано 7 пациентов с положительным тестом на СОVID-19, 4 из которых выздоровели».

Как видно из сообщения, 4 пациентов уже выздоровели, то есть они все-таки болели, причем довольно давно, но информации не было. Таким образом, факт длительного сокрытия информации об эпидемиологической ситуации в Шарковщинском районе налицо. Это подтверждает догадки журналистов о том, что во время, когда все районы Витебской области охвачены эпидемией коронавируса, Шарковщинский район едва ли может стать исключением. Журналисты обращали внимание на то, что информация должна доводиться до жителей.

Удивляет также тот факт, что вскоре после публикации первой информации, страница была удалена с сайта издания «Клiч Радзiмы». В данный момент с текстом можно ознакомиться при помощи поисковой системы Google, которая сохранила сообщение в своей базе данных.

Итак, продолжаем изучать информацию, которую от нас тщательно скрывают.

«С 22.04.2020 г. терапевтическое отделение ЦРБ перепрофилировано на 30 коек под прием инфекционных пациентов. Лечение в данном отделении проходят пациенты с диагнозом «Пневмония», положительные на СОVID-19, а также все пациенты с повышенной температурой тела».

Как следует из сообщения, целое отделение было перепрофелировано под пациентов с пневмониями и COVID-19 еще 22 апреля. Туда же определяют пациентов «с повышенной температурой тела».

Сообщается, что коронавирусом заболел медработник. Один пациент переведен из реанимационного отделения.

Доверять данной информации мы не можем, тем более она не опубликована (страница удалена с сайта). Но первая, пусть и не полная, информация теперь раскрыта, вопреки «стараниям» недалеких чиновников, которые делают все для того, чтобы у населения возникло недоверие к официальным учреждениям.

Зачем скрывать информацию, если ее невозможно скрыть? Население становится все более информированным. Жители прекрасно понимают что происходит. Все районы Витебской области отчитались о наличии пациентов с коронавирусом, хоть многие продолжают манипуляции с цифрами и дают информацию только частично и с задержками. Но чиновники в Шарковщине пошли дальше всех в своем отрицании очевидного. Однако, отрицать все и «спрятать голову в песок» не получится, пора уже это понять.