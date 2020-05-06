В Витебске спасатели ликвидировали пожар бытового вагончика — видео

5 мая произошел пожар в бытовом вагончике по улице Богдана Хмельницкого в городе Витебске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение поступило спасателям в начале седьмого вечера. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось задымление из-под кровли бытового вагончика. Спасатели ликвидировали пожар.

В результате происшествия никто не пострадал.

Огнем в вагончике повреждена обшивка стен, потолок и имущество, сообщили в МЧС.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.