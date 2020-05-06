Где в Витебской области организованы пункты регистрации на ЦТ

В Беларуси 2 мая стартовала регистрация на централизованное тестирование. Подать заявление на участие в ЦТ можно, как обычно, до 1 июня.

В связи с эпидобстановкой в этом году несколько изменена система регистрации. Сначала абитуриент должен послать заявление на адрес электронной почты пункта регистрации. Оттуда придет лицевой счет, который будет необходим для внесения платы за прием и оформление документов для участия в ЦТ (кроме льготников). Плату нужно внести не позднее 1 июня.

Чтобы не допустить массового скопления людей, пункты регистрации организуют предварительную запись (формируют электронную очередь), что позволит определить дату и время посещения абитуриентами пунктов регистрации. Поэтому, прежде чем отправиться туда, необходимо ознакомиться с информацией по данному вопросу на сайте пункта регистрации.

После оплаты абитуриент должен лично забрать в пункте регистрации пропуск, имея при себе документ, удостоверяющий личность.

Процесс регистрации для участия в ЦТ считается завершенным только после получения пропуска, пишут «Витьбичи».

В Витебской области пункты регистрации на ЦТ будут организованы в Витебском государственном технологическом университете, Полоцком государственном университете, Витебском государственном университете имени П. М. Машерова, Оршанском государственном механико-экономическом колледже. Зарегистрироваться для прохождения тестирования в резервные дни можно в пункте регистрации в ВГТУ.