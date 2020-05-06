﻿﻿ Где в Витебской области организованы пункты регистрации на ЦТ | vkurier.by

Где в Витебской области организованы пункты регистрации на ЦТ

Главное
Опубликовано

В Беларуси 2 мая стартовала регистрация на централизованное тестирование. Подать заявление на участие в ЦТ можно, как обычно, до 1 июня.

В связи с эпидобстановкой в этом году несколько изменена система регистрации. Сначала абитуриент должен послать заявление на адрес электронной почты пункта регистрации. Оттуда придет лицевой счет, который будет необходим для внесения платы за прием и оформление документов для участия в ЦТ (кроме льготников). Плату нужно внести не позднее 1 июня.

Чтобы не допустить массового скопления людей, пункты регистрации организуют предварительную запись (формируют электронную очередь), что позволит определить дату и время посещения абитуриентами пунктов регистрации. Поэтому, прежде чем отправиться туда, необходимо ознакомиться с информацией по данному вопросу на сайте пункта регистрации.

После оплаты абитуриент должен лично забрать в пункте регистрации пропуск, имея при себе документ, удостоверяющий личность.

Процесс регистрации для участия в ЦТ считается завершенным только после получения пропуска, пишут «Витьбичи».

В Витебской области пункты регистрации на ЦТ будут организованы в Витебском государственном технологическом университете, Полоцком государственном университете, Витебском государственном университете имени П. М. Машерова, Оршанском государственном механико-экономическом колледже. Зарегистрироваться для прохождения тестирования в резервные дни можно в пункте регистрации в ВГТУ.

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Ситуация в Витебске позволяет провести полную санобработку всех перепрофилированных больниц города

В Глубокском районе 80 случаев коронавируса, рост в 1,5 раза за неделю

Где в Витебской области организованы пункты регистрации на ЦТ

Караев: В системе МВД около 500 зараженных коронавирусом, некоторые из них на ИВЛ

Ситуация в Витебске позволяет провести полную санобработку всех перепрофилированных больниц города

Главного врача витебской БСМП уволили не из-за откровенной публикации?

И люди целы и голуби сыты. В Витебске прошла необычная акция протеста

Цугцванг или мат школьному образованию?

Минздрав подтвердил: в Беларуси зарегистрированы 18350 человек с коронавирусом

Увольнение главврача витебской БСМП прокомментировал облздрав

Милиция Витебска ищет свидетелей драки между двумя водителями маршрутного такси

26-летняя таксистка из Витебска оказалась в психиатрической больнице

Коронавирус выявлен у 18 350 человек в Беларуси

Жириновский жестко ответил на приглашение Лукашенко посетить парад в Минске

«Хватило бы сил дожить до конца». Как на передовой, в Витебске, работают медики в реанимации

беларусь Витебск Витебская область централизованное тестирование ЦТ
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
беларусбанк
«Беларусбанк» приостановил выдачу автокредитов
Самый крупный государственный банк страны «Беларусбанк»
0190
Караев: В системе МВД около 500 зараженных коронавирусом, некоторые из них на ИВЛ
34 человека из системы МВД, зараженных коронавирусом
0636
Лукашенко против Путина
Лукашенко и Путин созвонились. Что обсуждали?
Вечером 5 мая, как и анонсировал президент Беларуси
0407
Не взяли в армию: в Полоцке парень с горя повредил три машины
В Полоцке парень повредил три автомобиля, сообщил официальный
0286
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)