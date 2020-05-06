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В Глубокском районе 80 случаев коронавируса, рост в 1,5 раза за неделю

Коронавирус
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По состоянию на 4 мая 2020 года по уточненным данным на территории Глубокского района официально зарегистрировано 80 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Из этих 80 зараженных человек у семерых выявлена пневмония с подтвержденным диагнозом COVID-19. Один человек выздоровел.

На 1 мая в Глубокском районе было зафиксировано 57 случаев заражения коронавирусом, также здесь отслеживают около двухсот человек, контактировавших с больными.

На 28 апреля было выявлено всего 53 человека, зараженных коронавирусом.

Рост впечатляющий, за неполную неделю с 28 апреля по 4 мая количество возросло заболевших коронавирусом в Глубокском районе увеличилось с 53 до 80 человек или в 1,5 раза.

Напомним, что еще месяц назад Глубокская центральная районная больница начала сбор средств для приобретения кислородных концентраторов, средств защиты для медиков и других устройств и расходных материалов. С таким ростом количества пациентов, потребности больницы растут не по дням, а по часам.

 

Банковские реквизиты Глубокской ЦРБ

Расчетный счет: BY15AKBB36323150083062300000 в ЦБУ 208 филиала 216 ОАО АСБ Беларусбанк г. Полоцк БИК AKBBBY21216, УНП 300022340
Получатель: УЗ «Глубокская ЦРБ»

Деньги также можно перевести на банковскую карту.

Контактные телефоны:
+375295937440 (Татьяна)
+375 33 6454214 (Евгения)
+375 29 2123739 Гайкович Анна Иосифовна (Главная медицинская сестра УЗ «Глубокская ЦРБ»)

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