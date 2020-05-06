В Полоцке двое мужчин сначала не смогли угнать ВАЗ, но потом катались по городу на чужом Volkswagen Jetta

В Полоцке вынесли приговор двум молодым людям, которые сначала неудачно попытались угнать один автомобиль, а потом угнали другой. Подробности истории рассказал помощник прокурора Полоцкого района Роман Гурчёнок.

Двое жителей Полоцка, 26 и 32 лет, в ноябре прошлого года попытались угнать автомобиль ВАЗ 21093, припаркованный возле дома по улице Тросницкой в районном центре. Они собирались прокатиться на машине, но не похищать ее. Молотком мужчины разбили заднее левое стекло, забрались в салон и пытались соединить проводы замка зажигания. Но угнать авто не получилось — замкнуло рулевое колесо, пишет gorod214.by.

После этого полочане направились к другому автомобилю на той же улице. На этот раз они выбрали Volkswagen Jetta, разбили правое переднее стекло и сумели завести двигатель. Молодые люди катались по Полоцку, пока не были задержаны правоохранителями.

Суд назначил одному из угонщиков наказание в виде лишения свободы сроком три года и четыре месяца, а второму — три года три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строго режима. Приговор суда вступил в законную силу.