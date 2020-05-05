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«Беларусбанк» приостановил выдачу автокредитов

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Самый крупный государственный банк страны «Беларусбанк» приостановил выдачу некоторых видов кредитов.

Ранее стало известно, что банк приостановил выдачу кредитов на недвижимость, приобретаемую на вторичном рынке.

Следом банк сообщил о приостановке приема кредитных заявок на рефинансирование «Удачное обновление», на приобретение новых автомобилей (кроме кредитов на приобретение автомобилей Geely в рамках программы с СЗАО «Белджи»), потребительского кредита с использованием кредитной карточки в рамках заключенных договоров о сотрудничестве с организациями торговли (сервиса).

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