«Беларусбанк» приостановил выдачу автокредитов

Самый крупный государственный банк страны «Беларусбанк» приостановил выдачу некоторых видов кредитов.

Ранее стало известно, что банк приостановил выдачу кредитов на недвижимость, приобретаемую на вторичном рынке.

Следом банк сообщил о приостановке приема кредитных заявок на рефинансирование «Удачное обновление», на приобретение новых автомобилей (кроме кредитов на приобретение автомобилей Geely в рамках программы с СЗАО «Белджи»), потребительского кредита с использованием кредитной карточки в рамках заключенных договоров о сотрудничестве с организациями торговли (сервиса).