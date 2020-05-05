В Полоцком районе с начала года выявлены 61 случай COVID-19 и 633 — пневмонии

В Полоцком районе с начала года выявлен 61 пациент с COVID-19. В настоящий момент в стационарах на лечении находятся 67 больных с пневмонией (4 с подтвержденным коронавирусом), 62 взрослых (из них старше 65 лет – 9 и 5 детей). Пятеро пациентов — в отделении реанимации и интенсивной терапии, трое из них подключены к аппарату ИВЛ.

Заболеваемость острыми респираторными инфекциями соответствует сезону. Следует отметить, что с начала 2020 года в полоцком регионе зарегистрированы 633 случая пневмонии, из них 398 пациентов пролечены в стационаре, пишет «Полоцкий вестник».

Благодаря поддержке Полоцкого райисполкома, предприятий и организаций, общественных объединений, профсоюзных комитетов, жителей Полоччины, которые внесли неоценимый вклад в поддержку системы здравоохранения, сегодня медицинские работники обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, дезинфицирующими средствами и антисептиками. Это позволяет оказывать помощь пациентам эффективно, своевременно и в полном объеме.