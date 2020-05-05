Караев: В системе МВД около 500 зараженных коронавирусом, некоторые из них на ИВЛ

34 человека из системы МВД, зараженных коронавирусом, поправились. Об этом рассказал министр внутренних дел Юрий Караев журналистам в парламенте.



Глава МВД сообщил о ситуации с коронавирусом в его ведомстве.

— Около 500 заболевших коронавирусной инфекцией по системе органов внутренних дел, это в том числе патрульно-постовая служба, охрана, Академия МВД. 34 человека выздоровели. Большинство переносит бессимптомно, но несколько человек есть на ИВЛ, — сообщил Караев.

Он также добавил, что коронавирусом заразились около 20 сотрудников госпиталя МВД в Минске, пишет TUT.by.

Глава ведомства также рассказал, что в колониях сейчас в три смены шьют защитные костюмы. В первые дни это было 3,5 тысячи штук в день, сейчас — по 16 тысяч штук. Из них 15 тысяч костюмов передается в «Белмедцентр», 1 тысяча — своим учреждениям.

Среди принятых защитных мер министр назвал прекращение контроля на остаточные явления, «продувание». «Это нас во многом уберегло», — отметил он.

— Бога благодарю, что нам удалось на такой цифре удержаться. Посмотрите на характер работы милиционера, который поднимает пьяного с остановки, бомжей проверяет, задержанных. Должно было быть в десятки раз больше. Но мы приняли очень жесткие меры, — рассказал Караев.

«Производит зимой „омывайку“, переклеили этикетку на антисептик, пытались продать»

Министр также рассказал про помощь медикам и благотворительность.

— Мы такую акцию придумали, рядовые сотрудники, сотрудники среднего звена, и центральный аппарат — каждую неделю привозим в больницу скорой помощи по 1000 комплектов комбинезонов за счет прибыли департаментов (исполнения наказаний), а мы, центральный аппарат, — за счет собственных средств, кто сколько сможет, без всякого приказа — коробка для сбора стоит на входе, — рассказал Караев, уточнив, что часть средств идет на средства защиты для домов ветеранов в регионах.

Он также похвалил бизнесменов и айтишников за помощь медикам.

— Но есть и те, кто получил лицензию Минздрава на производство, допустим, масок, поработал немного на Минздрав, через несколько дней заявил, что станок сломался, и стал по более высокой цене перекупам гнать… Были изобличены. Станок работает снова на Минздрав.

Юрий Караев рассказал о работе «по изобличению спекулянтов, которые наживаются на продаже масок по интернету, другими способами».

— Есть пример тех, кто производит зимой «омывайку», они ее не продали — переклеили этикетку на антисептик и без всякой сертификации и лицензии пытались продавать. Мгновенно это пресекли.

