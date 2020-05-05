Лукашенко и Путин созвонились. Что обсуждали?

Вечером 5 мая, как и анонсировал президент Беларуси Александр Лукашенко, состоялся его разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств обсудили весь спектр наиболее актуальных вопросов двусторонних отношений, сообщила пресс-служба белорусского президента.



«Речь шла о подготовительных мероприятиях празднования 75-летия Великой Победы, взаимодействии в рамках интеграционных структур (в частности, отдельные кадровые вопросы по линии Союзного государства)», — сообщили в пресс-службе белорусского президента.

Лукашенко рассказал Путину о подготовке парада и ситуации в Беларуси в целом.

Президенты обсудили меры, которые предпринимаются в для борьбы с эпидемией.

Александр Лукашенко передал пожелания скорейшего выздоровления премьер-министру России Михаилу Мишустину, который болеет коронавирусом. Стороны договорились о дальнейших контактах.

О запланированном на вечер разговоре с российским коллегой Александр Лукашенко заявил журналистам днем во время посещения НАН Беларуси.

Последний раз президенты Беларуси и России общались по телефону 21 февраля. Тогда обсуждались «некоторые актуальные вопросы развития двусторонних отношений». Тогда на повестке дня стояли договоренности по нефти. Сегодня им нечего обсуждать, разве только парад.

Как сообщалось ранее, белорусские власти не намерены отменять военный парад ко Дню Победы. Напомним, Лукашенко пригласил глав других государств и парламентариев приехать в Минск на праздничные мероприятия. Приглашение неоднозначно было воспринято в Москве. Парад вызвал множество вопросов и у ВОЗ.

