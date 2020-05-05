﻿﻿ Лукашенко и Путин созвонились. Что обсуждали? | vkurier.by

Лукашенко и Путин созвонились. Что обсуждали?

Лукашенко против Путина Главное
Опубликовано

Вечером 5 мая, как и анонсировал президент Беларуси Александр Лукашенко, состоялся его разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств обсудили весь спектр наиболее актуальных вопросов двусторонних отношений, сообщила пресс-служба белорусского президента.

«Речь шла о подготовительных мероприятиях празднования 75-летия Великой Победы, взаимодействии в рамках интеграционных структур (в частности, отдельные кадровые вопросы по линии Союзного государства)», — сообщили в пресс-службе белорусского президента.

Лукашенко рассказал Путину о подготовке парада и ситуации в Беларуси в целом.

Президенты обсудили меры, которые предпринимаются в для борьбы с эпидемией.

Александр Лукашенко передал пожелания скорейшего выздоровления премьер-министру России Михаилу Мишустину, который болеет коронавирусом. Стороны договорились о дальнейших контактах.

О запланированном на вечер разговоре с российским коллегой Александр Лукашенко заявил журналистам днем во время посещения НАН Беларуси.

Последний раз президенты Беларуси и России общались по телефону 21 февраля. Тогда обсуждались «некоторые актуальные вопросы развития двусторонних отношений». Тогда на повестке дня стояли договоренности по нефти. Сегодня им нечего обсуждать, разве только парад.

Как сообщалось ранее, белорусские власти не намерены отменять военный парад ко Дню Победы. Напомним, Лукашенко пригласил глав других государств и парламентариев приехать в Минск на праздничные мероприятия. Приглашение неоднозначно было воспринято в Москве. Парад вызвал множество вопросов и у ВОЗ.

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Ситуация в Витебске позволяет провести полную санобработку всех перепрофилированных больниц города

Караев: В системе МВД около 500 зараженных коронавирусом, некоторые из них на ИВЛ

Ситуация в Витебске позволяет провести полную санобработку всех перепрофилированных больниц города

Главного врача витебской БСМП уволили не из-за откровенной публикации?

В Полоцком районе с начала года выявлены 61 случай COVID-19 и 633 — пневмонии

И люди целы и голуби сыты. В Витебске прошла необычная акция протеста

Цугцванг или мат школьному образованию?

Минздрав подтвердил: в Беларуси зарегистрированы 18350 человек с коронавирусом

Увольнение главврача витебской БСМП прокомментировал облздрав

Сбежавшего из больницы в Витьбе пациента нашли в другой больнице

Лукашенко впечатлен разработками белорусских ученых по развитию электротранспорта

Милиция Витебска ищет свидетелей драки между двумя водителями маршрутного такси

26-летняя таксистка из Витебска оказалась в психиатрической больнице

Коронавирус выявлен у 18 350 человек в Беларуси

Жириновский жестко ответил на приглашение Лукашенко посетить парад в Минске

«Хватило бы сил дожить до конца». Как на передовой, в Витебске, работают медики в реанимации

беларусь Владимир Путин Лукашенко Президент
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Караев: В системе МВД около 500 зараженных коронавирусом, некоторые из них на ИВЛ
34 человека из системы МВД, зараженных коронавирусом
0187
Не взяли в армию: в Полоцке парень с горя повредил три машины
В Полоцке парень повредил три автомобиля, сообщил официальный
0232
Власти Витебска отменили проведение акции «Бессмертный полк», но основные активности — по плану
В Витебской области планируют праздновать 75-летие
0766
В Толочинском районе в пустующей квартире загорелся балкон — видео
Вечером 4 мая в городском поселке Коханово Толочинского
0405
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)