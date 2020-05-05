﻿﻿ Увольнение главврача витебской БСМП прокомментировал облздрав | vkurier.by

Увольнение главврача витебской БСМП прокомментировал облздрав

Витебск
Опубликовано

Бывший главврач витебской больницы скорой медпомощи, депутат горсовета Сергей Лазарь, уволенный 30 апреля, останется в медицине. Ему предложили несколько вариантов работы — в том числе руководителем, сообщил глава облздрава Михаил Вишневецкий.

Напомним, в Витебске 30 апреля уволили с должности главного врача городской клинической больницы скорой медицинской помощи, депутата горсовета Сергея Лазаря.

Некоторые медработники считают, что увольнение главврача связано с репортажем о работе врачей и медсестер в «грязной зоне» БСМП в период эпидемии коронавируса. Он был опубликован 27 апреля на портале TUT.BY, за три дня до увольнения Лазаря.

Ранее в Минздраве утверждали, что разрыв трудовых отношений с Сергеем Лазарем не связан с нашим репортажем, пишет TUT.BY

Начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий 5 мая также сообщил, что увольнение Лазаря не связано с публикацией репортажа и что он остается в медицине:

— Ваш репортаж из БСМП точно не имеет никакого отношения к увольнению главного врача. Трудовые отношения с ним прекращены по соглашению сторон. Сергею Викторовичу предложено несколько вариантов работы. Он выбирает, куда пойдет. Я не собираюсь списывать его как руководителя. Другой вопрос: захочет ли он быть руководителем или захочет работать доктором? Это решение примет он сам. За ним сейчас — право и слово. Когда он подумает, где будет работать, и решит — то сообщит об этом.

Сам Сергей Лазарь отказывается от комментариев.

Медработники БСМП, с которыми мы пообщались, характеризуют Сергея Лазаря так:

— Это хороший руководитель, а также доктор — он работал ЛОР-врачом и возглавлял наше учреждение. Когда больницу перепрофилировали и готовили к массовому поступлению больных пневмониями, Сергей Викторович профессионально наладил работу всего медперсонала. Как человек он также располагает к себе: очень порядочный, спокойный и уравновешенный.

Среди медиков, с которыми мы общались, обсуждаются разные варианты причин увольнения. Многие говорят, что для части коллектива и самого Сергея Викторовича «оно не стало сюрпризом».

Те же, кто не ожидал отстранения главврача, собирались отправить в Администрацию президента, Минздрав, облздрав и облисполком обращение с просьбой вернуть Лазаря на должность. Однако, насколько нам известно, он сам попросил коллег этого не делать.

Обязанности главврача витебской БСМП сейчас исполняет бывший зам Лазаря Александр Винников.

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Ситуация в Витебске позволяет провести полную санобработку всех перепрофилированных больниц города

Ситуация в Витебске позволяет провести полную санобработку всех перепрофилированных больниц города

Главного врача витебской БСМП уволили не из-за откровенной публикации?

И люди целы и голуби сыты. В Витебске прошла необычная акция протеста

Цугцванг или мат школьному образованию?

Минздрав подтвердил: в Беларуси зарегистрированы 18350 человек с коронавирусом

Увольнение главврача витебской БСМП прокомментировал облздрав

Сбежавшего из больницы в Витьбе пациента нашли в другой больнице

Лукашенко впечатлен разработками белорусских ученых по развитию электротранспорта

Милиция Витебска ищет свидетелей драки между двумя водителями маршрутного такси

26-летняя таксистка из Витебска оказалась в психиатрической больнице

Коронавирус выявлен у 18 350 человек в Беларуси

Жириновский жестко ответил на приглашение Лукашенко посетить парад в Минске

«Хватило бы сил дожить до конца». Как на передовой, в Витебске, работают медики в реанимации

Витебск Витебская область Михаил Вишневецкий Сергея Лазаря
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Сбежавшего из больницы в Витьбе пациента нашли в другой больнице
Житель деревни Дрозды Бешенковичского района Михаил Каулько
0113
Лукашенко: в Беларуси 12 415 человек болеет пневмониями, из них 1008 — тяжелобольные
Александр Лукашенко сказал, что сегодня нужно больше
0453
Какие пациенты с COVID-19 могут лечиться дома и что для этого надо знать?
Пациенты с коронавирусной инфекцией могут лечиться
0250
В Сенненском районе двое мужчин уснули, а утром их нашли мертвыми — отравились алкоголем
Два человека погибли в агрогородке Мошканы Сенненского
0242
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)