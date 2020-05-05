Увольнение главврача витебской БСМП прокомментировал облздрав

Бывший главврач витебской больницы скорой медпомощи, депутат горсовета Сергей Лазарь, уволенный 30 апреля, останется в медицине. Ему предложили несколько вариантов работы — в том числе руководителем, сообщил глава облздрава Михаил Вишневецкий.



Напомним, в Витебске 30 апреля уволили с должности главного врача городской клинической больницы скорой медицинской помощи, депутата горсовета Сергея Лазаря.

Некоторые медработники считают, что увольнение главврача связано с репортажем о работе врачей и медсестер в «грязной зоне» БСМП в период эпидемии коронавируса. Он был опубликован 27 апреля на портале TUT.BY, за три дня до увольнения Лазаря.

Ранее в Минздраве утверждали, что разрыв трудовых отношений с Сергеем Лазарем не связан с нашим репортажем, пишет TUT.BY

Начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий 5 мая также сообщил, что увольнение Лазаря не связано с публикацией репортажа и что он остается в медицине:

— Ваш репортаж из БСМП точно не имеет никакого отношения к увольнению главного врача. Трудовые отношения с ним прекращены по соглашению сторон. Сергею Викторовичу предложено несколько вариантов работы. Он выбирает, куда пойдет. Я не собираюсь списывать его как руководителя. Другой вопрос: захочет ли он быть руководителем или захочет работать доктором? Это решение примет он сам. За ним сейчас — право и слово. Когда он подумает, где будет работать, и решит — то сообщит об этом.

Сам Сергей Лазарь отказывается от комментариев.

Медработники БСМП, с которыми мы пообщались, характеризуют Сергея Лазаря так:

— Это хороший руководитель, а также доктор — он работал ЛОР-врачом и возглавлял наше учреждение. Когда больницу перепрофилировали и готовили к массовому поступлению больных пневмониями, Сергей Викторович профессионально наладил работу всего медперсонала. Как человек он также располагает к себе: очень порядочный, спокойный и уравновешенный.

Среди медиков, с которыми мы общались, обсуждаются разные варианты причин увольнения. Многие говорят, что для части коллектива и самого Сергея Викторовича «оно не стало сюрпризом».

Те же, кто не ожидал отстранения главврача, собирались отправить в Администрацию президента, Минздрав, облздрав и облисполком обращение с просьбой вернуть Лазаря на должность. Однако, насколько нам известно, он сам попросил коллег этого не делать.

Обязанности главврача витебской БСМП сейчас исполняет бывший зам Лазаря Александр Винников.

