Сбежавшего из больницы в Витьбе пациента нашли в другой больнице

Житель деревни Дрозды Бешенковичского района Михаил Каулько, который самовольно ушел из лечебного учреждения в поселке Витьба Витебского района, найден в другом медучреждении.

Уходя 50-летний мужчина, прихватил с собой два пакета с личными вещами.

Мужчину искали почти двое суток, милиция разослала ориентировку с его приметами. 5 мая ОИОС УВД Витебского облисполкома сообщил, что мужчина нашелся. Михаил Каулько был найден в другом лечебном учреждении, рассказали в УВД. Там его нашли оперативники уголовного розыска.