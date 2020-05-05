Лукашенко впечатлен разработками белорусских ученых по развитию электротранспорта

Александр Лукашенко ознакомился с разработками белорусских ученых по развитию электротранспорта и в целом позитивно их оценил, передает БелТА.

«Меня это впечатляет, даже очень впечатляет, — прокомментировал Президент. — Не ожидал, что они способны за такой короткий промежуток времени все это сотворить».

Вместе с тем, по мнению белорусского лидера, пока преждевременно говорить о серьезных, прорывных достижениях мирового уровня в сфере производства электротранспорта. Пока состоялся первый этап ознакомления с тем, как ученые выполнили задачи, поставленные перед ними ранее президентом.