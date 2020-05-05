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Лукашенко впечатлен разработками белорусских ученых по развитию электротранспорта

Власть
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Александр Лукашенко ознакомился с разработками белорусских ученых по развитию электротранспорта и в целом позитивно их оценил, передает БелТА.

«Меня это впечатляет, даже очень впечатляет, — прокомментировал Президент. — Не ожидал, что они способны за такой короткий промежуток времени все это сотворить».

Лукашенко впечатлен разработками белорусских ученых по развитию электротранспорта
Фото: БелТА

Вместе с тем, по мнению белорусского лидера, пока преждевременно говорить о серьезных, прорывных достижениях мирового уровня в сфере производства электротранспорта. Пока состоялся первый этап ознакомления с тем, как ученые выполнили задачи, поставленные перед ними ранее президентом.

«Будет второй, и там мы более конкретно скажем об итогах работы, — отметил Александр Лукашенко. — Чтобы оценить их как следует, надо посмотреть, соответствует ли это (отечественные разработки. — Прим. Ред) мировым стандартам и какие перспективы. Имею в виду, что не игрушку же создаем, а товар, который надо будет реализовывать на рынках и получать валюту».

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