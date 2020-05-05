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Милиция Витебска ищет свидетелей драки между двумя водителями маршрутного такси

Происшествия
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В Витебске во время рейса между двумя водителями маршрутного такси вспыхнул конфликт.

16 апреля в 07:49 водитель маршрутного такси № 53 отправился в рейс. За ним выехал «Mercedes-Benz Sprinter», который следовал по 88 маршруту. На остановке в районе дома №220 по улице Гагарина, когда водитель остановился и в салон стали заходить пассажиры, с ними вошел и шофер второй маршрутки. Он стал предъявлять претензии к коллеге из-за времени отъезда того от конечной остановки.

Затем мужчина взял из монетницы шесть рублей. После того, как пострадавший водитель пригрозил обращением в милицию, он получил удар в лицо. Подозреваемый вышел из салона, сел в свое авто и уехал на маршрут.

Октябрьским РОВД Витебска и Витебским ГОСК устанавливаются свидетели конфликта. Если вы стали очевидцем происшествия, сообщите об этом по телефонам: +37533-380-76-67(МТС), +37529-511-22-07 (МТС) или 102. Анонимность гарантируется.

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