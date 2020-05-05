ЦИК может перестать существовать из-за коронавируса во время крупнейшей избирательной кампании по выборам президента

Глава Центризбиркома Лидия Ермошина рассказала, как пандемия повлияла на ее жизнь и почему коронавирус может «убить» Центризбирком как организационную единицу.

«У меня жизнь почти не изменилась во время пандемии. Как жила, так и живу в самоизоляции в полном смысле этого слова. Я живу в поселке Дрозды одна в доме. Там нет нужды ходить в маске и принимать какие-то особые меры предосторожности», — поделилась корреспондентом Sputnik Лидия Ермошина.

Тем не менее, она признала, что жизнь стала скучнее, отменились все мероприятия — и культурные, и протокольные.

«Единственное, что осталось в качестве развлечения после работы — это прогулка и чтение художественной литературы. Но поскольку это все равно в большей части и есть моя жизнь вне работы, то я никаких проблем с этим не ощущаю», — призналась глава ЦИК.

К обычной рабочей рутине прибавилась обязательная дезинфекция рук спецсредствами. Маску, признается Лидия Михайловна, надевает только в магазин.

«И постоянно испытываешь страх за своих сотрудников. Даже намек на нездоровье воспринимается тяжело и тревожно. Нас работает только девять человек, если хоть один заболеет, ЦИК перестанет существовать, просто закроется на карантин. Для нас это тревожное время с учетом того, что мы находимся на пороге крупнейшей избирательной кампании», — добавила Ермошина, имея в виду президентские выборы.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что крайний срок для проведения президентских выборов — конец августа. Оснований для переноса кампании нет, подчеркнул президент.

Известно, что заменить Лидию Ермошину невозможно. Никто лучше нее не знает все лайфхаки подсчета голосов. Да и знать мало, надо применять. Тянуть такой груз способна только она — женщина-кремень. Неоткуда взять таких же стойких и преданных бойцов! К тому же ей нельзя отказать в уме и женской интуиции.

Если предположить, что кто-то заболеет из сотрудников ЦИК, то, очевидно, выборы не состоятся в срок. Но вот это уже из разряда фантастики! Они не заболеют. Вирус отступит, а выборы пройдут гладко, как всегда.