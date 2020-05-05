﻿﻿ ЦИК может перестать существовать из-за коронавируса во время крупнейшей избирательной кампании по выборам президента | vkurier.by

ЦИК может перестать существовать из-за коронавируса во время крупнейшей избирательной кампании по выборам президента

Лидия Ермошина Беларусь
Опубликовано

Глава Центризбиркома Лидия Ермошина рассказала, как пандемия повлияла на ее жизнь и почему коронавирус может «убить» Центризбирком как организационную единицу.

«У меня жизнь почти не изменилась во время пандемии. Как жила, так и живу в самоизоляции в полном смысле этого слова. Я живу в поселке Дрозды одна в доме. Там нет нужды ходить в маске и принимать какие-то особые меры предосторожности», — поделилась корреспондентом Sputnik Лидия Ермошина.

Тем не менее, она признала, что жизнь стала скучнее, отменились все мероприятия — и культурные, и протокольные.

«Единственное, что осталось в качестве развлечения после работы — это прогулка и чтение художественной литературы. Но поскольку это все равно в большей части и есть моя жизнь вне работы, то я никаких проблем с этим не ощущаю», — призналась глава ЦИК.

К обычной рабочей рутине прибавилась обязательная дезинфекция рук спецсредствами. Маску, признается Лидия Михайловна, надевает только в магазин.

«И постоянно испытываешь страх за своих сотрудников. Даже намек на нездоровье воспринимается тяжело и тревожно. Нас работает только девять человек, если хоть один заболеет, ЦИК перестанет существовать, просто закроется на карантин. Для нас это тревожное время с учетом того, что мы находимся на пороге крупнейшей избирательной кампании», — добавила Ермошина, имея в виду президентские выборы.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что крайний срок для проведения президентских выборов — конец августа. Оснований для переноса кампании нет, подчеркнул президент.

Известно, что заменить Лидию Ермошину невозможно. Никто лучше нее не знает все лайфхаки подсчета голосов. Да и знать мало, надо применять. Тянуть такой груз способна только она — женщина-кремень. Неоткуда взять таких же стойких и преданных бойцов! К тому же ей нельзя отказать в уме и женской интуиции.

Если предположить, что кто-то заболеет из сотрудников ЦИК, то, очевидно, выборы не состоятся в срок. Но вот это уже из разряда фантастики! Они не заболеют. Вирус отступит, а выборы пройдут гладко, как всегда.

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Ситуация в Витебске позволяет провести полную санобработку всех перепрофилированных больниц города

Ситуация в Витебске позволяет провести полную санобработку всех перепрофилированных больниц города

Главного врача витебской БСМП уволили не из-за откровенной публикации?

И люди целы и голуби сыты. В Витебске прошла необычная акция протеста

Цугцванг или мат школьному образованию?

Минздрав подтвердил: в Беларуси зарегистрированы 18350 человек с коронавирусом

Увольнение главврача витебской БСМП прокомментировал облздрав

Сбежавшего из больницы в Витьбе пациента нашли в другой больнице

Лукашенко впечатлен разработками белорусских ученых по развитию электротранспорта

Милиция Витебска ищет свидетелей драки между двумя водителями маршрутного такси

26-летняя таксистка из Витебска оказалась в психиатрической больнице

Коронавирус выявлен у 18 350 человек в Беларуси

Жириновский жестко ответил на приглашение Лукашенко посетить парад в Минске

«Хватило бы сил дожить до конца». Как на передовой, в Витебске, работают медики в реанимации

беларусь выборы коронавирус Лидия Ермошина
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
минздрав
Минздрав подтвердил: в Беларуси зарегистрированы 18350 человек с коронавирусом
В Беларуси на 5 мая зарегистрированы 18350 человек
0336
В Лиозненском районе 57 пациентов с COVID-19. И 56 пациентов с пневмониями — удвоен показатель прошлого года
Как сообщил главный врач УЗ «Лиозненская ЦРБ» И.
0166
Лукашенко: в Беларуси 12 415 человек болеет пневмониями, из них 1008 — тяжелобольные
Александр Лукашенко сказал, что сегодня нужно больше
0452
Коронавирус выявлен у 18 350 человек в Беларуси
На сегодняшнее утро коронавирус выявлен у  18 350 человек.
0859
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)