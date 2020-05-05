В Лиозненском районе 57 пациентов с COVID-19. И 56 пациентов с пневмониями — удвоен показатель прошлого года

Как сообщил главный врач УЗ «Лиозненская ЦРБ» И.Е. Ворохобко, на 4 мая 2020 г. в отделениях райбольницы находится на лечении 56 пациентов с пневмониями, у одиннадцати подтвержден COVID-19, два пациента в отделении реанимации в среднетяжелом состоянии без ИВЛ с периодической подачей увлажненного кислорода. Один пациент умер.

Всего диагноз COVID-19 в районе установлен 57 пациентам, у 11 он снят после двукратных отрицательных мазков. На 29 апреля был 51 пациент с COVID-19.

Для сравнения, количество пневмоний в этом году более чем в 2 раза превышает показатель прошлого года: на 04.05.2019 г. было зарегистрировано 44 пневмонии, в 2020 г. за тот же период – 108, приводит данные статистики газета «Сцяг перамогi».

По словам главного санитарного врача района А.А. Дягеля, один житель района привлечён к административной ответственности за нарушение самоизоляции. Ему назначен штраф в 10 базовых величин.

Напомним, что вчера Минздрав сообщил что ситуация с COVID-19 и пневмониями в Витебске стабилизировалась.

Вчера начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий заявил, что ситуация в Лиозненском районе ситуация стабильная.