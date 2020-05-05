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В Беларуси изменились нормы беспошлинного ввоза товаров

Закон
Опубликовано

В Беларуси с 1 мая вступил в силу указ №146 от 24 апреля 2020 года, который предусматривает изменения в порядке перемещения через границу товаров для личного пользования. Об этом сообщили «Витебскому Курьеру» в Витебской таможне.

Документ, в частности, отменяет нормы беспошлинного ввоза товаров в сопровождаемом багаже в размере 300 евро и 20 кг при въезде физического лица в Беларусь наземным транспортом чаще одного раза в три месяца. Норма в 500 евро и 25 кг остается.

Напомним, ранее физические лица могли беспошлинно ввезти на таможенную территорию ЕАЭС в Республику Беларусь товары на сумму, на превышающую в эквиваленте 300 евро и 20 кг – при пересечении границы чаще, чем 1 раз в 3 календарных месяца, и в эквиваленте до 500 евро и весом до 25 кг – при пересечении границы реже, чем 1 раз в 3 календарных месяца.

Нормы беспошлинного ввоза товаров в сопровождаемом багаже уравниваются с нормами, действующими в остальных государствах — членах Евразийского экономического союза, что позволит избегать конфликтных ситуаций на границе. Исключение месячной нормы ввоза товаров в международных почтовых отправлениях также соответствует действующим с 1 января 2020 года в ЕАЭС нормам.

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