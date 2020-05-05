Лукашенко: в Беларуси 12 415 человек болеет пневмониями, из них 1008 — тяжелобольные

Александр Лукашенко сказал, что сегодня нужно больше внимания уделять лечению пациентов с пневмониями. Их становится все больше. На сегодняшний день их 12 415 человек, заявил президент беларуси.

По словам президента, 1008 человек классифицированы как тяжелобольные.

— Сегодня не тесты главное. Мы к этому пришли опытным путем: сегодня в этой реальной борьбе за человека важны пневмонии. Потому что все эти «ковиды», коронавирусы дают пневмонию: люди болеют пневмониями. Вот это самое главное… Вот тут все должностные лица, ответственные по регионам, подключены для оказания помощи на местах для лечения всех пневмонийных (больных – прим. ред). Сегодня таких больных по стране 12 415. Из них 1008 человек классифицированы как тяжелобольные, — приводит слова главы государства «Беларусь сегодня».

На сегодняшнее утро коронавирус выявлен у 18 350 человек в Беларуси.