Коронавирус выявлен у 18 350 человек в Беларуси

На сегодняшнее утро коронавирус выявлен у 18 350 человек. Об этом пишет «Беларусь сегодня» со ссылкой на слова Александра Лукашенко.

Таким образом, суточный прирост составил 861 человек.

По словам президента, в Беларуси 12 415 человек болеет пневмониями. Из них 1008 — тяжелобольные.

Отметим, что официальная статистика за сегодня Минздравом не публиковалась. Это первое за сегодня сообщение о росте заболеваемости COVID-19 из официальных источников. Необычно, что первоисточником выступил не Минздрав, а сам президент.

Ждем детализации данных от профильного ведомства.