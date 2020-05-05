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Коронавирус выявлен у 18 350 человек в Беларуси

Коронавирус
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На сегодняшнее утро коронавирус выявлен у  18 350 человек. Об этом пишет «Беларусь сегодня» со ссылкой на слова Александра Лукашенко.

Таким образом, суточный прирост составил 861 человек.

По словам президента, в Беларуси 12 415 человек болеет пневмониями. Из них 1008 — тяжелобольные.

Отметим, что официальная статистика за сегодня Минздравом не публиковалась. Это первое за сегодня сообщение о росте заболеваемости COVID-19 из официальных источников. Необычно, что первоисточником выступил не Минздрав, а сам президент.

Ждем детализации данных от профильного ведомства.

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