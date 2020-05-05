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Не взяли в армию: в Полоцке парень с горя повредил три машины

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В Полоцке парень повредил три автомобиля, сообщил официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко, передает БелТА.

Причиной происшествия стало отрицательное заключение призывной комиссии по поводу его годности к воинской службе. Молодой человек воспринял отказ очень болезненно и стал искать утешение в алкоголе.

«Одинокое застолье длилось до глубокой ночи. В итоге все закончилось хулиганской выходкой. В районе 4 часов утра 18-летний парень вышел на улицу и на стоянке возле одного из торговых центров стал громить припаркованные машины», — отметил Виталий Сапроненко.

Свидетелем похождений новополочанина стал сторож торгового объекта, который и вызвал милицию. После задержания парня отвезли в больницу, чтобы оказать медицинскую помощь из-за сбитых в кровь рук, а затем доставили в Полоцкий РОВД. В его отношении возбуждено уголовное дело.

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