Минздрав продублировал свое заявление о «плато» в Витебске 18-дневной давности

Вчера, 4 мая, Минздрав опубликовал в своем телеграм-канале заявление о том, что в Витебске ситуация с COVID-19 и пневмониями стабилизирована. Точно такое же заявление Владимир Караник, глава Минздрава, делал больше двух недель назад, 17 апреля.
17 апреля Владимир Караник сказал:
«Ситуация в Витебске стабилизировалась. Есть ощущение, что мы вышли на плато и в ближайшее время стоит ожидать снижения. В последнюю неделю ежедневно наблюдается уменьшение количества пациентов, госпитализированных с диагнозом «пневмония».
Часть пациентов уже проходит долечивание. Думаю, в ближайшее время количество выписанных будет значительно превышать количество поступивших. Темп поступления снижается».
Что касается ситуации в Докшицах, Бешенковичах и Лиозно, то она также стабильная. В Докшицах количество пневмоний больше, чем в среднем в других районах. Вспомогательная искусственная вентиляция легких никому из пациентов не требуется».
Вчерашнее заявление Минздрава, по сути, ничем не отличается от предыдущего, двухнедельной давности:
«В Витебске стабилизирована ситуация с COVID-19 и пневмониями. Эпидемиологическую ситуацию, которая сейчас складывается в Витебске, можно назвать „плавный уход с плато“… Общая ситуация по выявлению новых пациентов позволяет прогнозировать спад заболеваемости… Стабилизирована ситуация не только в Витебске, но и в ряде районов области в том числе в Докшицком, Бешенковичском, Шумилинском, Лиозненском, Поставском районах».
Из нового Минздрав рассказал, что ситуация в Витебске настолько хорошая, что начнут поэтапную санобработку больниц, которые в начале весны приняли на себя основные потоки пациентов с COVID-19. Для этого здания больниц будут освобождать от оставшихся больных (их переведут в другие медучреждения), а медики получат возможность отдохнуть.