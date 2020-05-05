Минздрав продублировал свое заявление о «плато» в Витебске 18-дневной давности

«Ситуация в Витебске стабилизировалась. Есть ощущение, что мы вышли на плато и в ближайшее время стоит ожидать снижения. В последнюю неделю ежедневно наблюдается уменьшение количества пациентов, госпитализированных с диагнозом «пневмония».

Часть пациентов уже проходит долечивание. Думаю, в ближайшее время количество выписанных будет значительно превышать количество поступивших. Темп поступления снижается».

Что касается ситуации в Докшицах, Бешенковичах и Лиозно, то она также стабильная. В Докшицах количество пневмоний больше, чем в среднем в других районах. Вспомогательная искусственная вентиляция легких никому из пациентов не требуется».