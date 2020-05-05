Водогрейные электрические котлы установят на районной котельной «Северная» в Витебске

РУП «Витебскэнерго» ведет реализацию проекта по установке водогрейных электрических котлов на районной котельной «Северная» в Витебске в целях регулирования минимальной нагрузки энергосистемы после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС. Об этом «Витебскому курьеру» сообщили в пресс-службе энергетической компании.

В рамках проекта на подстанции 110/10 кВ «КСМ» установлен современный силовой трансформатор мощностью 25 МВа произведенный ООО «Сименс Трансформаторы».

Работа выполнена силами подрядной организации ОАО «Белэлектромонтажналадка».