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Водогрейные электрические котлы установят на районной котельной «Северная» в Витебске

Инфраструктура
Опубликовано

РУП «Витебскэнерго» ведет реализацию проекта по установке водогрейных электрических котлов на районной котельной «Северная» в Витебске в целях регулирования минимальной нагрузки энергосистемы после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС. Об этом «Витебскому курьеру» сообщили в пресс-службе энергетической компании.

В рамках проекта на подстанции 110/10 кВ «КСМ» установлен современный силовой трансформатор мощностью 25 МВа произведенный ООО «Сименс Трансформаторы».

Работа выполнена силами подрядной организации ОАО «Белэлектромонтажналадка».

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Белэлектромонтажналадка Витебск инфраструктура котельная модернизация Северная
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