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Власти Витебска отменили проведение акции «Бессмертный полк», но основные активности — по плану

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В Витебской области планируют праздновать 75-летие Победы, соблюдая все меры эпидемиологической безопасности. В связи с этим отменят ряд мероприятий, в том числе акцию «Бессмертный полк», которая приобрела черты политической манифестации.

«Все праздничные мероприятия, которые пройдут 9 мая в Витебской области, не будут массовыми. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой мы решили отменить шествия, парад и акцию «Бессмертный полк». Но, естественно, есть те, можно сказать, святые мероприятия, которые мы никак не можем отменить, особенно в столь значимую для нас дату – это почтение памяти павших героев возложением цветов к знаковым мемориалам области», – рассказали в Витебском облисполкоме.

Напомним, что от проведения акции «Бессмертный полк» также отказались в Молдове. Об этом сообщил вчера Игорь Додон.

«С учетом пандемии это дополнительные риски, мы приняли решение, что будем проводить абсолютно все мероприятия за исключением «Бессмертного полка», — цитирует Игоря Додона пресс-служба Александра Лукашенко.

В Витебске состоятся два возложения цветов. Там будут присутствовать представители руководства города, области, силовых структур и «ведущих общественных объединений».

Вначале возложат цветы к мемориальному комплексу «Три штыка». Это произойдет в 10 часов утра. А в 10:30 к произойдет возложение цветов бюсту Петра Машерова, как и в прошлом году.

«Мы не пытаемся уменьшить значимость мероприятия, но нынешние условия диктуют свои условия, поэтому мы постарались ограничить количество гостей. Подобные возложения пройдут по всей области, но шествий нигде не будет», – подчеркнули в облисполкоме.

Весь день 9 мая в Витебске будут работать аттракционы в парке Мазурино и парке Победителей.

«Мы никого не зовем и не приглашаем на улицы, но аттракционы будут работать в штатном режиме. При желании люди смогут туда прийти и, соблюдая все санитарные нормы, покататься», – отметили собеседники.

9 мая в центре Витебска на больших экранах планируют провести трансляцию праздничных концертов, со сцен никто выступать не будет. А в 21:00 на тех же больших экранах будут транслировать праздничную концертную программу «Дню Победы посвящается».

В 23:00 состоится салют, при этом, как отметили в Витебском облисполкоме, те, кто придет на площадь Победы в 22:55, чтобы посмотреть его, смогут вместе спеть песню «День победы».

«Но, хотим еще раз подчеркнуть, мы никого не приглашаем на улицы. Как сказал президент, долг каждого гражданина принять собственное решение – идти или нет, наш долг, как представителей власти, предоставить людям возможности для реализации их решений», – подчеркнули в облисполкоме.

По некоторым сведениям, сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы провести онлайн-трансляцию праздничного салюта.

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беларусь Бессмертный полк Витебск Витебская область
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