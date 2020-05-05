В Новополоцком районе зарегистрировано 106 случаев коронавируса, 6 человек умерло

В Новополоцке выявлено 83 случая заражения коронавирусом. Об этом накануне сообщила заместитель главного врача НЦГБ Ирина Шеменкова на заседании городского штаба по предотвращению распространения коронавируса.

55 пациентов проходят лечение в стационаре городской больнице Новополоцка – это жители Новополоцка, Полоцка и Полоцкого района. На амбулаторном наблюдении находятся 29 человек с положительным тестом на COVID-19, но бессимптомным течением болезни, сообщает «Новополоцк Сегодня».

Зарегистрировано 6 случаев летального исхода – это пациенты с тяжелой хронической соматической патологией, у которых был выявлен COVID-19. Полностью выздоровело на сегодня 17 человек.

С начала эпидемии в Полоцком районе заразилось COVID-19 106 человек, включая тех, кто болеет в данный момент (83), переболевших (17) и умерших (6).

Как сообщила заместитель главного врача, в Новополоцкой больнице создан достаточный резерв коек на случай массового поступления пациентов.

В настоящий момент выделено 60 коек для лечения пациентов с COVID-19, 100 коек для лечения пациентов с пневмониями. Кроме того, урегулирован вопрос перевода части пациентов на долечивание в Ветринскую участковую больницу, где развернуты 50 коек. Еще в потенциальной готовности находятся 200 коек, расположенных в терапевтическом корпусе горбольницы, но, подчеркивает Ирина Шеменкова, это на тот случай, если возникнет массовое поступление пациентов.