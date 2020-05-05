Зампред Совета Федерации России высказался о параде в Минске

Российские депутаты и сенаторы в качестве официальных представителей Госдумы и Совета Федерации в Минск в честь Дня Победы 9 мая приехать не могут, но могут — как частные лица. Об этом рассказал заместитель председателя Совета Федерации России Ильяс Умаханов.



Напомним, накануне Александр Лукашенко заявил, что не может отменить парад 9 мая, и отметил, что «отдельные российские депутаты и сенаторы также изъявили желание посетить парад в Минске».

— Мы приветствуем это. Пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт. Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери, — сказал Александр Лукашенко.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отреагировал на приглашение одним из первых. Он заявил, что российские парламентарии ни в коем случае не должны принимать приглашение президента Беларуси и ехать на парад в Минск.

Как заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, в Госдуме и Совете Федерации еще с марта запрещены все командировки. Кроме того, там временно не принимают и официальные делегации из других стран.

— Каждый депутат и сенатор — это самостоятельная личность, и никто не вправе ограничивать стремление всех нас, кстати сказать, отметить этот святой день. Но, насколько я знаю, в Государственной думе, в Совете Федерации — точно, еще в марте было принято решение о переносе всех загранкомандировок в течение апреля и мая. Поэтому с точки зрения официального участия или присутствия депутатов или сенаторов есть соответствующее решение. Но присутствия депутатов или сенаторов как частных лиц [на параде в Минске] исключать нельзя, у нас Союзное государство и никаких ограничений на участие в каких-то мероприятиях нет, — рассказал Умаханов.



Напомним, что согласно мартовскому постановлению Совмина, все приезжающие в Беларусь должны пройти двухнедельный карантин пишет TUT.by, это касается и россиян. Выполнить эти требования совершенно невозможно, потому что высокие гости не могут приехать на парад за 2 недели, чтобы пройти карантин.

