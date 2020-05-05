Какие пациенты с COVID-19 могут лечиться дома и что для этого надо знать?

Пациенты с коронавирусной инфекцией могут лечиться дома в том случае, если заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме, и только по решению врача, который учитывает ряд факторов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Беларусь.

Один из важных критериев – возраст младше 55 лет и отсутствие таких хронических заболеваний, как сахарный диабет, нарушения работы сердечно-сосудистой системы, бронхиальная астма, которые могут осложнить течение вирусной инфекции. Также пациент должен жить изолированно, иметь возможность обеспечения продуктами питания, располагать средствами связи, обслуживать себя самостоятельно или с помощью родственников. Для жителей сельской местности берется во внимание близость к населенному пункту учреждения здравоохранения и реальное время прибытия машины скорой помощи в случае ухудшения самочувствия.

При отсутствии показаний для госпитализации и решении врача о лечении на дому пациент подписывает соответствующее информированное согласие, должен выполнять все назначения доктора и каждый день держать связь по телефону с медработниками.

В связи с введением данной практики Минздрав разработал памятку для таких пациентов с COVID-19.

Каждые три часа больной должен измерять температуру тела, частоту дыхания, пульс, артериальное давление, а если есть пульсоксиметр, то и насыщение крови кислородом (при подтвержденной пневмонии данную диагностику обязательно проводит медработник поликлиники с выездом к пациенту).

Продолжить лечение на дому возможно при условии, если данные показатели сохраняются в пределах допустимых значений, обозначенных медиком, дыхание свободное, отсутствуют сухой упорный кашель, заторможенность сознания, головокружение, нарастающая головная боль, резкие перепады артериального давления, в том числе снижение систолического, бледность кожи, посинение губ, носогубного треугольника, крыльев носа.

В качестве терапии рекомендованы обильное теплое питье, жаропонижающие средства (на сегодняшний день в качестве основного препарата чаще всего применяется парацетамол), постельный режим особенно в первые дни болезни, причем лучше лежать в основном на животе, положив валики под грудную клетку и таз, чтобы уменьшить давление на диафрагму. После улучшения состояния крайне важно делать дыхательную гимнастику, например, надувание воздушных шариков. Питание должно быть полноценным, легкоусвояемым, с богатым содержанием витаминов группы С (лимон, апельсин, клюква) и В (например, хлеб грубого помола), а также белка (обязательны в рационе мясо и овощи).

Отдельные советы – для родных, ухаживающих за больным. Медики напоминают, что даже при легком течении вирусной инфекции пациент может заразить своих домочадцев, поэтому важно соблюдать меры предосторожности. В частности, проводить постоянную влажную уборку и проветривание жилья, обработку обеззараживающими средствами всех поверхностей, постараться не приближаться к больному на расстояние ближе одного метра, надевать медицинские маску и перчатки, которые после использования складывать в отдельный контейнер или пакет, руки тщательно мыть с мылом и вытирать бумажными полотенцами после каждого контакта. Индивидуальную посуду инфицированного достаточно вымыть моющим средством, а вещи стирать с помощью обычных порошков при температуре 60 – 90 градусов, главное не встряхивать загрязненное белье.