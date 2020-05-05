Лукашенко сделал новый прогноз по ситуации с коронавирусом

Во время совещания по ситуации с коронавирусом, Александр Лукашенко отметил, что после пандемии уже можно будет, с учетом полученного опыта, поговорить с народом отдельно, как надо жить, какие уроки и выводы сделать. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Он также заявил, что инфодемия «отчасти пойдет на пользу людям».

— Абсолютно поддерживаю мнение специалистов, что с этими бедами, разными вирусами нам придется жить. Их будет в будущем не меньше. Потому что мы внаглую относимся к окружающей среде, к природе и даже друг к другу. И эта беда и даже вот этот психоз, который развернулся, инфодемия, как мы называем, отчасти пойдет на пользу людям в том плане, что заставит нас подумать, как жить дальше, — уверен глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что никакой катастрофы нет, но пока нельзя расслабляться.

— Нам надо напряженно выдержать до начала лета. Думаю, что с божьей помощью мы как-то справимся, — сказал Александр Лукашенко. — Губернаторы на это нацелены. У них посевная кампания уже проблема номер два. Главная проблема — помочь врачам, Министерству здравоохранения в этой работе.



Более пессимистичный прогноз вчера сделал заведующий отделением медицинской статистики Минской областной клинической больницы Виктор Сущевич. В программе «Главный эфир» белорусского телевидения он сказал, что эпидемия может затянуться до середины августа.