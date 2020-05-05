В Сенненском районе двое мужчин уснули, а утром их нашли мертвыми — отравились алкоголем

Два человека погибли в агрогородке Мошканы Сенненского района Витебской области, сообщает Следственный комитет.

28 апреля компания из пяти человек распивала спиртные напитки. После бурного застолья мужчины разошлись, однако двое из них не дошли до дома, а уснули на улице.

Утром двоих из компании нашли мертвыми. Третий чувствовал себя плохо, его госпитализировали с отравлением.

Следователи установили, что мужчины насмерть отравились этиловым спиртом: в крови у погибших содержание этого вещества составляло 5,8 и 5,2 промилле, сообщает СК. Это выше смертельной дозы для человека.