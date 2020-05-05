﻿﻿ В Сенненском районе двое мужчин уснули, а утром их нашли мертвыми — отравились алкоголем | vkurier.by

В Сенненском районе двое мужчин уснули, а утром их нашли мертвыми — отравились алкоголем

Здоровье
Опубликовано

Два человека погибли в агрогородке Мошканы Сенненского района Витебской области, сообщает Следственный комитет.

28 апреля компания из пяти человек распивала спиртные напитки. После бурного застолья мужчины разошлись, однако двое из них не дошли до дома, а уснули на улице.

Утром двоих из компании нашли мертвыми. Третий чувствовал себя плохо, его госпитализировали с отравлением.

Следователи установили, что мужчины насмерть отравились этиловым спиртом: в крови у погибших содержание этого вещества составляло 5,8 и 5,2 промилле, сообщает СК. Это выше смертельной дозы для человека.

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Главного врача витебской БСМП уволили не из-за откровенной публикации?

Главного врача витебской БСМП уволили не из-за откровенной публикации?

Цугцванг или мат школьному образованию?

Ситуация в Витебске позволяет провести полную санобработку всех перепрофилированных больниц города

И люди целы и голуби сыты. В Витебске прошла необычная акция протеста

Жириновский жестко ответил на приглашение Лукашенко посетить парад в Минске

«Врачи носят памперсы». 45 откровений «Чумного врача»

Статистик посчитал когда окончится эпидемия COVID-19 в Беларуси

В Новополоцком районе зарегистрировано 106 случаев коронавируса, 6 человек умерло

В ВОЗ прокомментировали решение о проведении парада в Беларуси

«Хватило бы сил дожить до конца». Как на передовой, в Витебске, работают медики в реанимации

«Это не доблесть, это глупость». Вирусолог высказался о параде в Беларуси на 9 мая

В Толочинском районе в пустующей квартире загорелся балкон — видео

В график планового отключения горячей воды в Витебске внесены изменения

Витебская область мошканы новости Сенно отравление
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Какие пациенты с COVID-19 могут лечиться дома и что для этого надо знать?
Пациенты с коронавирусной инфекцией могут лечиться
096
Ирина Борис
Как рожают беременные с COVID-19
Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической
0188
Статистик посчитал когда окончится эпидемия COVID-19 в Беларуси
Заведующий отделением медицинской статистики Минской
0644
Ситуация в Витебске позволяет провести полную санобработку всех перепрофилированных больниц города
Эпидемиологическую ситуацию, которая сейчас складывается
03.5k.
Дополнительная лаборатория по диагностике COVID-19 заработала в Новополоцке
В Новополоцке развернута лаборатория по диагностике COVID-19.
0188
Парад Победы в Минске проведут без ветеранов
Президент Беларуси Александр Лукашенко отклонил просьбу
1645
минздрав
Ситуация с COVID-19 и пневмониями в Витебске стабилизировалась
Ситуация с COVID-19 и пневмониями в Витебске стабилизировалась
0805
«Терапевт приняла это за ангину». В Витебске от пневмонии с коронавирусом умер священник
В Витебске от пневмонии, осложненной коронавирусом
03.2k.
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)