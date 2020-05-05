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Как рожают беременные с COVID-19

Ирина Борис Главное
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Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи 6-й городской клинической больницы Минска Ирина Борис 4 мая во время первого онлайн-стрима о женском здоровье рассказала, как организована медицинская помощь беременным с подтвержденным COVID-19, сообщает БелТА.

Сегодня 6-й роддом работает в инфекционном режиме. Сюда поступают беременные с внегоспитальной пневмонией, в том числе с COVID-19, беременные, которые являются контактами первого уровня с признаками ОРВИ, лихорадкой, а также при подозрении на коронавирус. В приемном отделении их встречают медработники в средствах индивидуальной защиты.

Беременную пациентку с подозрением на COVID-19, поступившую на сохранение, могут изолировать в отдельную палату, где есть отдельные вход и туалет.

«Если пациентка поступает в родах и диагноз COVID-19 установлен, она госпитализируется в изолированный родзал, а если есть необходимость оказания реанимационной помощи, то в отделение анестезиологии и реанимации. Все зависит от клинической ситуации», — сказала Ирина Борис.

Во время родоразрешения обязательно проводят КТГ-мониторинг. При подтвержденном коронавирусе ежечасно измеряют насыщение крови кислородом.

В родах у женщин с вероятной или подтвержденной коронавирусной инфекцией есть возможность использовать регионарную анестезию. Наличие COVID-19 не является показанием к родоразрешению путем операции кесарева сечения. «Прямых показаний нет. Кесарево сечение выполняется только по показаниям как со стороны матери, так и со стороны плода», — отметила заместитель главного врача.

Вместе с тем следует воздержаться от отложенного пережатия пуповины, а также контакта между кожными покровами инфицированной мамы и новорожденного, чтобы уменьшить риск инфицирования малыша. Что касается грудного вскармливания, главный риск заключается именно в тесном контакте ребенка и женщины, у которой есть COVID-19. По данным китайских коллег, в грудном молоке вирус не обнаружен.

Ирина Борис также высказалась по поводу лечения беременных с коронавирусом. Специфических лекарственных препаратов против этого вируса сегодня нет. Применяется симптоматическое лечение. Противовирусные препараты назначаются консилиумом и при условии информированного согласия пациентки. «Хочу подчеркнуть необходимость использования рентгенографии и КТ органов грудной клетки. Не надо бояться, это очень важно для диагностики пневмонии у беременных», — сказала она.

В целом на данный момент нет масштабных данных о влиянии COVID-19 на течение беременности. По имеющейся информации, не наблюдается связь между наличием коронавируса и риском невынашивания беременности на ранних сроках. Нет убедительных сведений о том, что вирус обладает тератогенным действием, то есть вызывает нарушения развития плода. Однако последние публикации, которые появились в марте, свидетельствуют, что возможен вертикальный путь передачи вируса. Также описаны случаи преждевременных родов у женщин с COVID-19.

Для минимизации риска инфицирования беременным женщинам рекомендуется соблюдать меры социального дистанцирования, уменьшить число контактов с родственниками, знакомыми, друзьями, часто мыть руки и обрабатывать поверхности.

Что касается других минских роддомов, они работают в обычном режиме без перегрузок. Беременных с ОРВИ также принимает один из корпусов 3-й городской клинической больницы. То есть сам роддом (а это отдельный корпус) работает в обычном режиме, туда поступают здоровые беременные. Беременные, которые являются контактами первого или второго уровня по COVID-19, поступают в отдельный корпус. Эти беременные и родильницы не контактируют и не пересекаются.

По последним данным, в Минске уже шесть беременных с подтвержденным коронавирусом родили.

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