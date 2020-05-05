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Третий онлайн-марафон в поддержку медиков пройдет 8 мая

Благотворительность
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Продюсерский центр «Спамаш» 8 мая проведет третий онлайн-марафон #БеларусьБезCovid в поддержку медицинских работников, сообщили организаторы, передает БелТА.

Онлайн-марафон начнется в 12.00 и пройдет в формате непрерывного концерта артистов белорусской эстрады. Запланированы интервью и общение с известными медийными лицами из разных стран. Трансляция будет вестись на YouTube-каналах центра «Спамаш» и телеканала «Мир» из студии звукозаписи продюсерского центра.

Все собранные на благотворительный счет средства пойдут 10-й городской клинической больнице Минска. На эти деньги будут закуплены необходимые средства индивидуальной защиты для врачей и пациентов, препараты и оборудование, необходимые для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Впервые во время марафона будет объявлено об онлайн-сборе данных тех, кто хотел бы стать донором изоимунной плазмы для лечения больных COVID-19.

Ранее «Спамаш» уже провел два марафона для помощи по сбору средств двум медицинским учреждениям: 3-й городской клинической больнице Минска им.Клумова и Витебской областной больнице. На благотворительные счета учреждений поступили деньги, была организована спонсорская помощь от юридических лиц и небезразличных белорусов. Прямые трансляции двух марафонов в интернете посмотрели более 260 тыс зрителей.

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БеларусьБезCovid Витебск Витебская область Спамаш
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