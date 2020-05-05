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Статистик посчитал когда окончится эпидемия COVID-19 в Беларуси

Беларусь
Опубликовано

Заведующий отделением медицинской статистики Минской областной клинической больницы Виктор Сущевич в программе «Главный эфир» белорусского телевидения сделал прогноз окончания эпидемии коронавируса в стране.

«По прогнозам у нас к двадцатым числам в мае должен быть достигнут пик. Затем должно наступить снижение, примерно, к середине июня и даже называют конкретную дату, когда мы забудем это кошмарный сон. Это 14 августа. Ну дай бог, чтобы это было так или еще раньше», — сказал заведующий отделением статистики.

Он рассказал о двух способах остановить пандемию, однако на реализацию этих предложений потребуются многие месяцы.

«В принципе есть два подхода, которые позволяют остановить вирусную инфекцию, эпидемию. Это первый — вакцинация, как бы ни говорили, ни заявляли ученые о том, что они начали уже испытывать вакцину, раньше 2021 года эта вакцина не появится. А второй — это популяционный иммунитет, но доля переболевших должна быть более 60%, некоторые ученые говорят — 95%. То есть это надо помнить о том, что это не от того, что есть проблемы в здравоохранении и лечении пациентов или в проведении противоэпидемических мероприятий. Это свойства вирусов — это законы, по которым живет микромир. У людей должен быть щит имунный, появиться популяционный иммунитет», — заключил Виктор Сущевич.

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COVID-19 беларусь Виктор Сущевич коронавирус
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