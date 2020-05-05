В ВОЗ прокомментировали решение о проведении парада в Беларуси

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена возможными последствиями проведения парада ко Дню Победы в Минске, заявил БелаПАН официальный представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев.



— Мы очень обеспокоены возможными негативными последствиями проведения такого массового мероприятия в период эпидемии. Особое волнение вызывает возможное участие в этом мероприятии людей пожилого возраста, среди которых отмечается тяжелое течение заболевания и высокий уровень смертности от COVID-19, — заявил представитель ВОЗ.

Он отметил, что во время массовых мероприятий обеспечить необходимую дистанцию между участниками невозможно.

«Скопления людей, при которых невозможно обеспечить дистанцию между людьми в 1,5−2 метра, повышают риск передачи вируса и способствуют дальнейшему распространению эпидемии», — констатировал Бердыклычев.

Бердыклычев напомнил о мерах, которые советует ВОЗ, при этом отметил, что решение о выполнении рекомендаций организации является прерогативой правительства страны.

Ранее официальный представитель уже предупреждал о последствиях, которые повлечет проведение парада. В частности, он указывал на то, что одной из ведущих причин быстрого развития эпидемии в нашей стране является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна не может отменить праздничный парад, оснований для этого нет. По мнению президента, «и без настойчивых приглашений людей много будет». А вот участия ветеранов в параде не предполагается.

Напомним, в середине апреля для оценки борьбы с эпидемией в Беларусь приезжала миссия ВОЗ. В своем отчете специалисты выразили озабоченность ситуацией в нашей стране и рекомендовали усилить меры физического дистанцирования, в том числе перенести все массовые мероприятия, включая спортивные, культурные, политические и религиозные. Ни одна из вышеназванных рекомендаций не была выполнена. Шумно прошел субботник, в котором приняло участие 2,3 млн белорусов. Населением было заработано 4 млн долларов. Однако 60 млн страна не получит от ЕС из-за невыполнения рекомендаций ВОЗ.

В ходе посещения Бобруйска также сказал, в отношении представителей ВОЗ, что «они к нам любви не питают. Это международная организация, у которой достаточно всегда политики. Они прошлись везде, пошли даже в палаты, чего я не ожидал. Они нам много советовали, вплоть до карантина, возможно, комендантский час. Как специалисты они говорят: власть не врет. Все, как есть, так и говорят».

По данным на 4 мая, в Беларуси зарегистрированы 17 489 человек с положительным анализом на COVID-19, умерли 103 человека, выздоровели и выписаны 3259 пациентов.