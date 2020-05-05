Что произошло в Витебске и области за неделю

Ситуация с коронавирусом в Витебске и области

В Витебске 30 апреля уволили с должности главного врача городской клинической больницы скорой медицинской помощи, депутата горсовета Сергея Лазаря. Об этом сообщили журналистам сотрудники этого медучреждения. Некоторые медработники считают, что увольнение главврача связано с выходом публикации, в которой врачи откровенно рассказали о работе в «грязной зоне» БСМП в период эпидемии коронавируса. В Минздраве срочно заявили, что разрыв трудовых отношений не связан с публикацией.

В Беларуси, по данным на 29 апреля, зарегистрирован 13 181 случай COVID-19, сообщает Минздрав. За последние сутки количество заразившихся выросло на 973 человека. Это рекордное число с начала вспышки.

Стало известно, что всего в Беларуси около 80 тыс больничных коек и 2 257 аппаратов искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день 18,5 тысяч коек выделено для пациентов с коронавирусом и пневмониями. В Витебске 25 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Всего за неделю количество заболевших коронавирусом в Глубокском районе увеличилось с 7 до 53 человек. Рост заболеваемости COVID-19 за неделю составил 757,14%.

Александр Булаев, работавший на Городокском предприятии котельных и тепловых сетей, отметил свой 58-й день рождения в витебской больнице. 28 апреля мужчина скончался.

В Лиозно 30 апреля умер краевед, режиссер и художественный руководитель театра лиозненского народного тетра Геннадий Цыганков.

Общество

Министерство образования окончательно завело себя в тупик и перешло в режим ожидания чуда. Несколько десятилетий у нас велась игра под названием — «реформа системы среднего образования» «Дореформировались» до патовой ситуации! Системы онлайн-образования в стране нет, а она, оказывается, ой как нужна, особенно в период эпидемии. Загнать силком детей в школы не получилось. По разным оценкам школу не посещают от 50 до 90% детей.

Дистанционное обучение во многих странах мира уже давно хорошо зарекомендовало себя. Об этом заявил известный IT-предприниматель, основатель компании VP Capital Виктор Прокопеня. «Дистанционное образование во многих странах мира — уже не будущее, а прошлое, которое отлично себя зарекомендовало. В Беларуси этого до сих пор нет. ИТ-сообщество не раз поднимало вопросы образования, сегодня они актуальны, как никогда», — подчеркивает предприниматель.

Экономика

Хорошая новость пришла из «Белнефтехима». 3 мая в Беларуси снова изменились цены на автомобильный бензин и дизельное топливо.

Происшествия

На один день Витебск превратился в Голливуд. На центральных улицах разыгралась эпическая сцена «полицейской погони». 30 апреля Витебской милиции в результате погони удалось задержать 27-летнюю девушку-водителя такси, не пропустившего пешехода на переходе. Около 19:00 в оперативно-дежурную службу поступило сообщение о том, что водитель такси двигаясь на большой скорости по проспекту Черняховского, в районе дома 31 не предоставил преимущество пешеходам, пересекавшим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Не менее эпической стала драка на ножах нескольких воров «в законе». 2 апреле в Орше произошла кровавая разборка с участием 46-летнего вора «в законе» Олега Герасимовича, более известного в криминальной среде как Муму или Слуцкий. Объектом нападения стал сторонник вора «в законе» Александра Кушнерова — оршанский авторитет Доморосов, он же Морозик, получивший множественные ножевые ранения. До момента публикации этого события мало кто в Беларуси знал, что в Беларуси есть воры «в законе». Теперь мы знаем. Также стало известно, что правоохранители хотели скрыть данный инцидент. Никаких сообщений не поступало, как-будто разборки двух бандитских группировок — обычное дело для Орши.

Продолжаем тему Голливуда. Эпическое расследование начали сотрудники Следственного комитета. 18-летний гимназист из Витебска подделал справку для бесплатного проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. На него заведено уголовное дело. Это самое громкое преступление века! Надеемся, парень получит урок, но не пострадает. Мы тоже знаем людей, которые подделывали справки и ездили на транспорте «зайцем», но не будем указывать на них пальцем, а то следователи сойдут с ума от осознания масштабов «злодеяний», совершаемых согражданами. Однако, история явно не тянет на Голливудский блокбастер и своим детям сотрудники СК не будут рассказывать как боролись с преступностью в лице гимназиста, не заплатившего за проезд.