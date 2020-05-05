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Во вторник в Беларуси будет до 20 градусов тепла

Витебск
Опубликовано

Во вторник, 5 мая, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Ночью по юго-востоку, а днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер будет северный умеренный, при грозах — порывистый. Ночью прогнозируется 4-10 выше нуля, по юго-востоку — до +13. Днем будет 14-20 тепла.

В Витебске утром температура составит около 9 градусов тепла, днем ожидается до 18 градусов тепла.Скорость ветра до 5 метров в секунду.

6 мая сохранится преимущественно облачная погода. На значительной части территории Беларуси пройдут дожди, в отдельных районах — сильные. Днем местами ожидаются грозы. Ветер будет северный умеренный, днем порывистый, преимущественно по западу страны — сильный порывистый.

Ночью термометры покажут плюс 4-11 градуса. Днем будет 10-17 тепла, местами — до +19.

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