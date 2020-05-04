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В Полоцком районе в честь 75-летия Великой Победы заложили новый парк

Город
Опубликовано

Аллею и парк заложили в честь 75-летия Великой Победы в Полоцком районе по инициативе ветеранов войны в Афганистане.

Парк из 75 деревьев разбит в городском поселке Ветрино невдалеке от памятника воинам 9-го отдельного автомобильного батальона, погибшим при исполнении интернационального долга в Афганистане. В ближайшее время там планируется установить памятный знак с указанием всех воинских частей, которые в разное время дислоцировались в ветринском военном городке и принимали участие в выполнении боевых задач по защите Отечества.

В Полоцком районе в честь 75-летия Великой Победы заложили новый парк
Фото «Витебские вести»

Еще одна акция в честь юбилея Победы проведена на территории мемориального комплекса «Курган Бессмертия», созданного на месте кровопролитных сражений в память о воинах и мирных жителях, погибших в годы Великой Отечественной войны. В парковой зоне возле Кургана жители города наводили порядок во время субботника. По инициативе воинов-интернационалистов рядом с Музеем боевой славы были высажены туи, а чуть поодаль разбита липовая аллея, пишут «Витебские вести».

– Как преемники ветеранов Великой Отечественной мы хотим передать эстафету памяти будущим поколениям, чтобы молодежь достойно продолжала традиции своих отцов и дедов, никогда не забывала о том, сколько горя и страданий приносит война, – отметил председатель Полоцкой районной организации ветеранов войны в Афганистане подполковник в отставке Федор Еськов.

Знаковым он назвал тот факт, что акцию активно поддержали учащиеся кадетского училища, лесного и химико-технологического колледжей, члены других общественных организаций. Саженцы деревьев на безвозмездной основе предоставил Полоцкий лесхоз, водой для полива обеспечило предприятие жилищно-коммунального хозяйства. На месте, где разбита липовая аллея, планом дальнейшего благоустройства территории парка предусматривается установка скамеек и строительство велодорожки.

– Приятно, что парк облагораживается, и мы вместе трудимся для того, чтобы город становился краше, уютнее. Такие добрые дела действительно объединяют, – сказал председатель районной организации Республиканской партии труда и справедливости Иван Епишин, принявший участие в субботнике вместе со своим сыном Геннадием – правнуком погибшего участника Великой Отечественной, героя-пограничника Ивана Епишина, в память о котором посажено одно из деревьев.

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